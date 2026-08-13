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The Blood of Dawnwalker svela le sue caratteristiche nel nuovo trailer del gameplay

Diamo un'occhiata alle caratteristiche di The Blood of Dawnwalker nel nuovo trailer esteso incentrato sul gameplay: dai personaggi alla meccanica del tempo fino al sistema di combattimento.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   13/08/2026
Il protagonista di The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
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The Blood of Dawnwalker si avvicina sempre più, e a meno di un mese dalla data di uscita fissata per il 3 settembre, Rebel Wolves ha pubblicato un nuovo e lungo trailer del gameplay che illustra tutte le principali caratteristiche di questo interessante e atteso action RPG.

Ambientato nella terra insidiosa di Valle Sangora, il gioco ha per protagonista Coen, essere ibrido che vive di giorno come umano e di notte come vampiro, cosa che comporta importanti conseguenze in termini di gameplay, in un gioco di ruolo d'azione che mette al centro questa particolare dualità della natura del protagonista.

Il trailer effettua un excursus su tutti gli elementi principali di The Blood of Dawnwalker, andando dai personaggi alle meccaniche di gioco, cercando di offrire una panoramica quanto più esaustiva possibile del titolo in arrivo da parte di alcun degli autori di The Witcher 3: Wild Hunt.

Scelte e dualismi

Il trailer, visibile qui sotto, parte con un'introduzione sui Vrakhiri, i vampiri che governano la regione in cui ci troviamo ad operare, offrendo uno sguardo più ravvicinato al nemico, prima di rivolgere l'attenzione a Coen, il protagonista del gioco.

Un elemento fondamentale nella meccanica di The Blood of Dawnwalker è il tempo, che i giocatori dovranno imparare a usare come risorsa, dato che hanno 30 giorni e 30 notti per salvare la famiglia di Coen, al termine dei quali la storia termina, in un modo o in un altro.

The Blood of Dawnwalker: abbiamo giocato l'ambizioso sandbox RPG degli autori di The Witcher 3 The Blood of Dawnwalker: abbiamo giocato l'ambizioso sandbox RPG degli autori di The Witcher 3

Il tempo non scorre in maniera indipendente semplicemente esplorando Vale Sangora, cosa che concede un po' di respiro ai giocatori, ma questo devono comunque tenere d'occhio le porzioni di questo che vengono impiegate in determinate missioni, spingendo a prendere delle scelte importanti perché non ci sarà tempo per fare tutto. Queste scelte influenzeranno anche la storia, cosa che consente di plasmare ogni volta la propria esperienza in maniera diversa.

Il trailer si occupa poi di mostrare alcune meccaniche del sistema di combattimento, un elemento centrale del gioco, spiegando i sistemi omniattack e omniblock che permettono a Coen di colpire e bloccare in maniera molto dinamica. È anche possibile affrontare gli scontri in maniera più tattica, con un sistema di combattimento direzionale che premia precisione, tempismo ed esecuzione attraverso parate e riposte perfettamente sincronizzate.

Il mese scorso avevamo visto il video di una missione completa di The Blood of Dawnwalker, insieme a varie informazioni come il fatto che non utilizzerà Denuvo e che ci saranno "quest segrete" e altro.

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