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The Blood of Dawnwalker entra in fase gold, lo sviluppo è completo

Gli sviluppatori di The Blood of Dawnwalker hanno annunciato che il gioco è entrato in fase gold, il che significa che lo sviluppo è stato completato e non ci saranno ritardi.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   15/07/2026
La nemesi di The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
The Blood of Dawnwalker
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Rebel Wolves ha annunciato che The Blood of Dawnwalker è entrato in fase gold, e che dunque lo sviluppo del gioco è completo: non ci saranno ritardi rispetto alla data di uscita prevista, fissata al prossimo 3 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Diretto da Konrad Tomaszkiewicz, che aveva già firmato la direzione di The Witcher 3: Wild Hunt, The Blood of Dawnwalker è un action RPG a base open world ambientato nell'Europa del XIV: un periodo buio, segnato dalle guerre e dalle piaghe, che vede il ritorno dei vampiri.

Approfittando della situazione di crisi in cui versano gli uomini, infatti, le creature della notte puntano a reclamare ciò che credono gli appartenga di diritto. Il protagonista dell'avventura, Coen, viene morso dal capo dei vampiri e trasformato in un Dawnwalker.

Konrad Tomaszkiewicz e la sfida di Rebel Wolves: "Volevamo RPG diversi l'uno dall'altro" Konrad Tomaszkiewicz e la sfida di Rebel Wolves: Volevamo RPG diversi l'uno dall'altro

Dotato della capacità di muoversi di giorno come un umano e sfruttare di notte i suoi nuovi poteri, Coen ha trenta giorni e trenta notti per salvare la sua famiglia: riuscirà a portare a termine questa difficile missione?

Un'esperienza ambiziosa e promettente

Abbiamo provato The Blood of Dawnwalker alcuni giorni fa, restando colpiti dalle ambizioni di un progetto estremamente interessante e promettente, ricco di personaggi e atmosfere significativi ma forse un po' in difficoltà sul piano puramente tecnico.

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Se tuttavia gli sviluppatori riusciranno a rifinire questi aspetti in tempo per il lancio, il risultato finale potrebbe essere senz'altro uno dei migliori action RPG degli ultimi anni.

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