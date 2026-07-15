The Blood of Dawnwalker entra in fase gold, lo sviluppo è completo

Rebel Wolves ha annunciato che The Blood of Dawnwalker è entrato in fase gold, e che dunque lo sviluppo del gioco è completo: non ci saranno ritardi rispetto alla data di uscita prevista, fissata al prossimo 3 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Diretto da Konrad Tomaszkiewicz, che aveva già firmato la direzione di The Witcher 3: Wild Hunt, The Blood of Dawnwalker è un action RPG a base open world ambientato nell'Europa del XIV: un periodo buio, segnato dalle guerre e dalle piaghe, che vede il ritorno dei vampiri.

Approfittando della situazione di crisi in cui versano gli uomini, infatti, le creature della notte puntano a reclamare ciò che credono gli appartenga di diritto. Il protagonista dell'avventura, Coen, viene morso dal capo dei vampiri e trasformato in un Dawnwalker.

Dotato della capacità di muoversi di giorno come un umano e sfruttare di notte i suoi nuovi poteri, Coen ha trenta giorni e trenta notti per salvare la sua famiglia: riuscirà a portare a termine questa difficile missione?