Ratchet & Clank: Ranger Rumble apre le pre-registrazioni con un trailer e nuovi dettagli

Potrete registrarvi a questo peculiare sparatutto multiplayer free-to-play per mobile tramite il Google Play Store per dispositivi Android e tramite App Store per quelli iOS. La pre-registrazione contribuisce a traguardi globali che sbloccano ricompense per tutti, come Qredits, Reebos e Raritanium. Il premio finale è la skin Costume da Clank per Widget , ottenibile se la community raggiunge l'ultimo obiettivo. Tutte le ricompense saranno distribuite al lancio del gioco. L'annuncio è stato accompagnato da un trailer dedicato e nuovi dettagli dal PlayStation Blog, che abbiamo riassunto qui sotto.

PlayStation e gli sviluppatori di Oh BiBi hanno annunciato che da ora sono aperte le pre-registrazioni di Ratchet & Clank: Ranger Rumble .

Nuove informazioni dal PlayStation Blog

Presentato lo scorso novembre, Ratchet & Clank: Ranger Rumble è un hero shooter free-to-play per mobile sviluppato da Oh Bibi in collaborazione con PlayStation e Insomniac Games. Il titolo mette i giocatori all'interno di un simulatore di combattimento creato dal capitano Qwark per selezionare la nuova generazione di ranger galattici, con tutte le conseguenze imprevedibili che ci si può aspettare dal personaggio.

Le partite combinano scontri PvP con elementi PvE dinamici, dove impersoneremo uno dei 12 eroi disponibili al lancio (tra cui ovviamente Ratchet), ciascuno dotato di abilità, armi e stili di gioco unici. Il cast include sia volti storici della serie sia nuovi personaggi, tra cui Lombax inediti sviluppati in stretta collaborazione con Insomniac.

Al lancio saranno disponibili sei modalità, pensate per offrire varietà e accessibilità: dalle classiche battaglie PvP in squadra alle modalità PvE contro orde di nemici, fino a reinterpretazioni dei battle royale e sfide ispirate al football americano, dove ogni goal garantisce potenziamenti alle armi.

Il gioco non ha ancora una data uscita scolpita nella pietra, ma secondo quanto riportato sul PlayStation Blog, Ratchet & Clank: Ranger Rumble è ormai vicino al lancio globale dopo mesi di test in anteprima in diversi territori, che hanno permesso al team di raccogliere feedback e migliorare ogni aspetto dell'esperienza, con l'apertura delle pre-registrazioni segna il primo passo verso l'uscita mondiale.