PlayStation Plus Extra e Premium, ecco i giochi PS4 e PS5 di luglio

Come detto, tuttavia, il titolo prodotto da Ubisoft non è che uno dei tanti contenuti di un aggiornamento che appare effettivamente corposo, vario e interessante per gli abbonati al servizio Sony.

Il gioco è stato pensato come un'esperienza in prima persona, ma un recente aggiornamento ha introdotto un'entusiasmante visuale in terza persona che rivoluziona il gameplay , consegnandoci un'avventura ancora più bella da vedere grazie alle sofisticate tecnologie impiegate dagli sviluppatori.

Sony ha annunciato i giochi PS4 e PS5 in arrivo a luglio su PlayStation Plus Extra e Premium : un aggiornamento molto interessante, capitanato dallo spettacolare tie-in Avatar: Frontiers of Pandora , ispirato alla saga di James Cameron.

Rise fo the Ronin e gli altri giochi

Altrettanto interessante è l'arrivo di Rise of the Ronin, che a quanto pare non sarebbe esistito senza i PlayStation Studios e dunque si trova un po' a "saldare il proprio debito" con l'introduzione nel catalogo riservato agli abbonati Extra e Premium di PS Plus.

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Ambientato nel Giappone del 1863, durante gli ultimi anni dello shogunato Tokugawa, il gioco racconta la storia di un guerriero senza nome che si ritrova coinvolto in un periodo di guerra, malattie e instabilità politica, chiamato a scegliere il proprio destino in una nazione sconvolta dall'arrivo delle potenze occidentali.

Gli altri titoli di luglio includono Dying Light (PS4), il brillante Citizen Sleeper 2: Starward Vector (PS5), la rivisitazione del classico Snow Bros. Wonderland (PS5), il simulatore Firefighting Simulator: Ignite (PS5), il colorato tie-in Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind (PS4 e PS5) e infine due classici Premium: Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy e Fahrenheit.