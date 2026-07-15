Le cuffie da gaming HyperX Alpha sono in promo su AliExpress: applica il coupon e ottieni lo sconto

razie alla connessione wireless a 2,4 GHz a bassa latenza, garantiscono un collegamento stabile e reattivo con PC, PS5, PS4 e Nintendo Switch in modalità dock . La batteria offre fino a 300 ore di autonomia con una singola ricarica.

Puoi acquistarle tramite questo link . La spedizione è prevista tra il 19 e il 24 luglio .

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile una promozione che fa calare il prezzo delle cuffie da gaming HyperX Alpha di 20€ tramite l'applicazione del codice sconto ITVS020 per un costo totale e finale di 146,21€ .

Ulteriori dettagli sulle cuffie

Il comparto audio è affidato a driver dinamici da 50 mm con tecnologia a doppia camera, progettati per separare le frequenze basse da quelle medio-alte e ridurre la distorsione. Il risultato è un suono più definito, preciso e coinvolgente durante le sessioni di gioco. L'audio spaziale DTS crea inoltre un ambiente sonoro 3D realistico, utile per individuare con maggiore precisione rumori e posizione degli avversari.

Il comfort è garantito dal design HyperX con struttura leggera da 322 grammi, cuscinetti in memory foam con similpelle traspirante e archetto regolabile in alluminio. Il telaio rinforzato assicura resistenza e durata nel tempo. Il microfono removibile con cancellazione del rumore, certificato Discord e TeamSpeak, offre comunicazioni chiare eliminando i rumori ambientali.