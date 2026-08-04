Planet of Lana per PC Steam in sconto su Instant Gaming: la perla indie al prezzo di un caffè

Se cercate un'avventura toccante capace di lasciare il segno senza pesare sul bilancio, Instant Gaming mette a disposizione Planet of Lana per PC Steam a un prezzo praticamente simbolico . La cifra visibile nello store digitale parte da appena 1,00€ e aggiungendo l'IVA al 22%, la somma richiesta al checkout si attesta su soli 1,22€. Confrontando questo importo con il listino di 20,00€, il risparmio netto è di 18,78€, ovvero uno sconto di quasi il 94%. Dato che la versione standard su Steam mantiene la cifra piena di venti euro, la promozione di Instant Gaming permette di riscattare la chiave a un prezzo imbattibile. Potete sfruttare il box o il link diretto verso il negozio di key per aggiungere subito il titolo alla vostra libreria.

Perché comprare Planet of Lana

Dietro alla creazione di Planet of Lana c'è lo studio svedese Wishfully Studios, che con il supporto dell'editore Thunderful Publishing ha firmato un esordio folgorante nel panorama indipendente. All'uscita, la stampa internazionale ha accolto il gioco con un entusiasmo corale, accostandolo per intensità emotiva e cura visiva a pilastri del calibro di Inside e Ori. Anche qui su Multiplayer.it lo abbiamo incoronato come uno dei migliori puzzle platform cinematografici degli ultimi anni.

Il viaggio vi mette nei panni della giovane Lana che, affiancata dalla piccola e fedele creatura aliena Mui, deve attraversare un pianeta un tempo pacifico e ora invaso da un'armata di macchine senza volto. L'esperienza fonde sezioni di esplorazione in due dimensioni, meccaniche stealth per sfuggire ai robot e una serie di enigmi ambientali basati sulla cooperazione con Mui. Ad arricchire l'opera spiccano una direzione artistica d'ispirazione Ghibli con sfondi interamente dipinti a mano e una colonna sonora orchestrale firmata da Takeshi Furukawa, già compositore di The Last Guardian. Per poco più di un euro, vi portate a casa un gioiello da non lasciarsi sfuggire.