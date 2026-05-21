Planet of Lana: uno dei migliori indie degli ultimi anni su Instant Gaming costa quanto un caffè

Tra le offerte più aggressive attive su Instant Gaming è ancora presente Planet of Lana per PC Steam, disponibile a 1,00€ IVA esclusa, che diventano 1,22€ IVA inclusa con aliquota italiana al 22%. Il gioco aveva attirato molta attenzione al lancio grazie al suo stile visivo e all'impostazione cinematografica. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo ufficiale del gioco è di 20€. Con l'offerta attuale su Instant Gaming il costo finale scende a 1,22€ IVA inclusa, con un risparmio complessivo di 18,78€ e una riduzione effettiva sul prezzo finale IVA inclusa del 93,9%.
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