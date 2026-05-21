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Planet of Lana: uno dei migliori indie degli ultimi anni su Instant Gaming costa quanto un caffè

Uno degli indie più apprezzati degli ultimi anni scende a poco più di un euro su PC.

NOTIZIA di Raffaele Staccini   —   21/05/2026
Planet of Lana
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Tra le offerte più aggressive attive su Instant Gaming è ancora presente Planet of Lana per PC Steam, disponibile a 1,00€ IVA esclusa, che diventano 1,22€ IVA inclusa con aliquota italiana al 22%. Il gioco aveva attirato molta attenzione al lancio grazie al suo stile visivo e all'impostazione cinematografica. Potete acquistarlo cliccando sul box qua sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. Il prezzo ufficiale del gioco è di 20€. Con l'offerta attuale su Instant Gaming il costo finale scende a 1,22€ IVA inclusa, con un risparmio complessivo di 18,78€ e una riduzione effettiva sul prezzo finale IVA inclusa del 93,9%.

Un’avventura narrativa tra puzzle e atmosfera

Planet of Lana combina platform, piccoli enigmi ambientali e narrazione in un'avventura fortemente basata sull'atmosfera. Uno degli elementi più apprezzati è stato il comparto artistico, caratterizzato da scenari dipinti a mano e da una direzione visiva molto riconoscibile.

Il gioco punta più sul ritmo e sull'immersione che sulla difficoltà pura, avvicinandosi per certi aspetti a produzioni come Inside e Limbo. A questo prezzo su Instant Gaming, è facilmente una delle offerte indie più interessanti del momento su PC. Qui trovate la nostra recensione.

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