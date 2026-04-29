Planet of Lana è disponibile su PC (Steam) a 1 euro IVA esclusa su Instant Gaming. Il prezzo finale, con IVA al 22%, arriva a 1,22 euro rispetto ai 20 euro di listino. Potete acquistarlo cliccando sul box qui sotto oppure tramite il link diretto alla pagina prodotto. L'offerta applica un -95% sul prezzo IVA esclusa. Considerando il totale IVA inclusa, lo sconto si attesta intorno al 93,9%. Il risultato è un prezzo finale poco sopra 1 euro, tra i più bassi osservabili per questo tipo di produzione. Una soglia che lo rende poco più costoso di un caffè.
Planet of Lana a 1 euro su instant Gaming per PC: crollo di prezzo per l’avventura narrativa
Il titolo indie firmato Wishfully Studios scende a una cifra simbolica su Instant Gaming.
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