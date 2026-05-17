Forza Horizon 6 ha oltre 1,3 milioni di giocatori, record su Steam

Non si ferma la straordinaria cavalcata di Forza Horizon 6, che ha totalizzato 1,3 milioni di giocatori stando alla classifica interna del titolo di Playground Games, che confronta le prestazioni effettuate con quelle degli attuali giocatori totali.
Contestualmente, il nuovo episodio della serie ha segnato un nuovo record di utenti contemporanei su Steam, raggiungendo quota 181.775 giocatori e aumentando di conseguenza il gap rispetto ai precedenti capitoli.
Considerando che mancano ancora diverse ore al lancio ufficiale e stiamo parlando di numeri relativi al solo accesso anticipato, è chiaro ed evidente che Forza Horizon 6 sta costruendo le basi di un successo incredibile, destinato a superare quello di quattro anni fa.
Un successo che al momento si esprime anche in termini di critica, visto che il gioco di guida è il titolo con la media voti più alta del 2026, capace di superare sia Resident Evil Requiem che Pokémon Pokopia.
L'evoluzione della specie
Se avete letto la nostra recensione di Forza Horizon 6, saprete che questo nuovo episodio parte dalla solidissima esperienza maturata finora per consegnarci un prodotto ancora più ricco, rifinito, evoluto e spettacolare.
La stessa CEO di XBOX, Asha Sharma, è intervenuta per annunciare che l'accesso anticipato di Forza Horizon 6 è quello che ha ottenuto il maggior successo nella storia della serie, supportando appunto dalle eccellenti valutazioni della stampa internazionale.
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