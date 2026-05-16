Xbox ora è XBOX: Microsoft ha scelto quale marchio utilizzare, dopo il sondaggio

Qualche giorno fa, il nuovo CEO di Xbox, Asha Sharma, aveva lanciato un sondaggio su X su quale "marchio" utilizzare per identificare Xbox, scegliendo fra i due modi storici usati finora per scrivere il nome, e alla fine pare che sia stato adottato ufficialmente il nome "XBOX", tutto maiuscolo.

Il sondaggio lanciato da Sharma rientra in un'intensa attività social da parte della nuova CEO di Xbox, che ha dato anche il via a notevoli movimenti sul fronte degli aggiornamenti e delle novità applicate alle caratteristiche e funzionalità della console, oltre ad altre iniziativa come la rimodulazione di Game Pass con abbassamento di prezzo del tier Ultimate.

In questo caso, la scelta proposta poteva sembrare semplicemente un modo simpatico per lanciare un'interazione al livello di social, ma evidentemente ha avuto un effetto vero e proprio nel branding della compagnia, per così dire.