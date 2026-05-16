Xbox ora è XBOX: Microsoft ha scelto quale marchio utilizzare, dopo il sondaggio

Qualche giorno fa, il nuovo CEO di Xbox, Asha Sharma, aveva lanciato un sondaggio su X su quale "marchio" utilizzare per identificare Xbox, scegliendo fra i due modi storici usati finora per scrivere il nome, e alla fine pare che sia stato adottato ufficialmente il nome "XBOX", tutto maiuscolo.
Il sondaggio lanciato da Sharma rientra in un'intensa attività social da parte della nuova CEO di Xbox, che ha dato anche il via a notevoli movimenti sul fronte degli aggiornamenti e delle novità applicate alle caratteristiche e funzionalità della console, oltre ad altre iniziativa come la rimodulazione di Game Pass con abbassamento di prezzo del tier Ultimate.
In questo caso, la scelta proposta poteva sembrare semplicemente un modo simpatico per lanciare un'interazione al livello di social, ma evidentemente ha avuto un effetto vero e proprio nel branding della compagnia, per così dire.
Un ritorno alle origini
Ovviamente non è un cambiamento enorme, ma intanto sui canali ufficiali possiamo vedere che il nome della divisione risulta scritto con tutte lettere maiuscole, ovvero XBOX, invece del precedente Xbox.
Si tratta di un ritorno alle origini, considerando che questa tipologia di rappresentazione del brand è legata alla prima Xbox in assoluto, nel cui logo il nome risultava scritto in questo modo, ma successivamente, fra stampa e documenti ufficiali, la denominazione era passata ad essere Xbox.
Tutto questo rientra in un'opera di ricostruzione del brand che Asha Sharma sta portando avanti da quando è entrata in azione nel ruolo di nuovo CEO della divisione, partita con il manifesto "Noi siamo Xbox" e proseguita con varie altre iniziative, come la cancellazione della confusa campagna "This is an Xbox" per un ritorno a un'identità più tradizionale della console.
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