Asha Sharma lancia il sondaggio dell'anno: Xbox o XBOX?

Con l'arrivo della nuova CEO Asha Sharma , la comunicazione di Microsoft in merito a Xbox è diventata molto più lineare e polarizzante rispetto a quanto non fosse con Phil Spencer, il CEO precedente. L'ultima trovata appare molto semplice, quasi banale, ma fa comunque parte di una strategia volta a rafforzare il marchio Xbox e a riportare all'ovile l'utenza delusa dalle aperture fatte dalla gestione precedente, rinforzando l'identità del marchio.

Xbox o XBOX?

Sharma ha pubblicato su X un sondaggio che pone una domanda semplicissima: Xbox o XBOX?

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Ora, la versione con tutte le lettere maiuscole suscita sentimenti particolari nella comunità, perché è collegata alla nascita della piattaforma. Nel primo logo Xbox, infatti, le lettere erano tutte maiuscole.

Il primo logo di Xbox

Insomma, Sharma, insieme al suo team che si occupa della comunicazione, stanno solleticando la nostalgia degli utenti, suggerendo per l'ennesima volta che si sta operando un ritorno al passato, fatto di una maggiore chiusura verso l'esterno e del ripristino di certi meccanismi propri dell'epoca d'oro delle console, in particolare lato esclusive.

L'obiettivo dichiarato è quello di ripristinare l'identità di Xbox, andata perduta negli ultimi anni tra Game Pass, multipiattaforma e altre iniziative mirate ad allargare l'ecosistema, come la sfortunata campagna marketing "This is an Xbox". È una specie di chiamata alle armi, quindi, che vedremo in cosa si concretizzerà nel prossimo periodo. Fortunatamente non c'è da attendere molto prima di conoscere le nuove mosse della compagnia, visto che presto ci saranno gli eventi estivi che chiariranno la nuova strada scelta da Microsoft.