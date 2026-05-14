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La doppiatrice giapponese di Diana giocherà Pragmata in diretta streaming

La cantante e doppiatrice giapponese Nao Toyama ha deciso di iniziare la sua carriera di streamer con Pragmata, in cui ha dato la voce a Diana, la protagonista.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/05/2026
Diana in azione
Pragmata
Pragmata
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La doppiatrice e cantante giapponese Nao Toyama ha annunciato il suo primo livestream dedicato ai videogiochi. Il titolo scelto per l'occasione non è casuale: Pragmata, dove la nostra ha prestato la sua voce a Diana, la bambina cyborg protagonista. L'appuntamento è fissato per il 15 maggio alle 13:00 (ora italiana) sul suo canale YouTube ufficiale.

Dal gioco a un concerto

Toyama si è definita "una esordiente totale" in fatto di videogiochi e ha chiesto ai fan di avere pazienza durante la diretta. L'evento si inserisce nel conto alla rovescia verso il concerto dal vivo, "Over the Rainbow at Nippon Budokan", in programma tra 300 giorni.

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Nel suo percorso professionale, Nao Toyama ha prestato la voce a numerosi personaggi di anime e videogiochi, tra cui Kimberly in Street Fighter 6, Mualani in Genshin Impact, Celica nella serie Fire Emblem e Mejiro Ramonu in Umamusume: Pretty Derby.

Pragmata ha venduto più di due milioni di copie dal lancio Pragmata ha venduto più di due milioni di copie dal lancio

In una remota base di ricerca lunare, l'umanità scopre un nuovo minerale che, una volta opportunamente raffinato, può essere utilizzato per creare praticamente qualsiasi cosa con le stampanti 3D. Quando la struttura viene improvvisamente avvolta dal silenzio, Hugh e la sua squadra vengono inviati sul posto per indagare e vengono coinvolti in un incidente. Hugh viene salvato da Diana, un'androide solitaria che vaga per il complesso. I due devono unire le forze per trovare un modo di fuggire dalla luna, mentre si fanno strada attraverso la struttura controllata dall'IA determinata a fermarli.

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