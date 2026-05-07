Pragmata ha venduto più di due milioni di copie dal lancio

Capcom ha annunciato che le vendite complessive di Pragmata, la sua nuova avventura d'azione a tema fantascientifico, hanno superato i due milioni di unità nei primi sedici giorni di presenza sul mercato. Il titolo ha fatto il suo debutto in tutto il mondo il 17 aprile, su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PC e Nintendo Switch 2. I dati forniti dall'azienda mostrano un'ottima accoglienza iniziale, con il primo milione di copie vendute già nelle quarantotto ore successive al lancio.
Pragmata segue il viaggio del protagonista, Hugh Williams, accompagnato da una ragazza androide di nome Diana. I due danno via a combattimenti che mescolano azione pura a risoluzione rapida di puzzle, per un mix che è piaciuto moltissimo ai giocatori.
Sul fronte commerciale, la dirigenza attribuisce l'andamento positivo e costante delle vendite anche alle specifiche iniziative di marketing che hanno preceduto l'uscita. In particolare, la pubblicazione anticipata di una demo giocabile si è rivelata funzionale per ampliare la consapevolezza del marchio tra i giocatori.
A livello di ricezione da parte del pubblico, i feedback iniziali indicano un diffuso apprezzamento non solo per le meccaniche di gioco, ma anche per la componente narrativa, con un'attenzione particolare rivolta allo sviluppo del legame emotivo tra i due protagonisti.
A margine dell'annuncio sui dati di vendita, la società ha diramato una breve dichiarazione: "Capcom resta fermamente impegnata a soddisfare le aspettative di tutti gli utenti, sfruttando le proprie capacità di sviluppo all'avanguardia nel settore per creare esperienze di gioco altamente coinvolgenti".
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