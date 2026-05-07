Pragmata ha venduto più di due milioni di copie dal lancio

Capcom ha annunciato che le vendite complessive di Pragmata, la sua nuova avventura d'azione a tema fantascientifico, hanno superato i due milioni di unità nei primi sedici giorni di presenza sul mercato. Il titolo ha fatto il suo debutto in tutto il mondo il 17 aprile, su PlayStation 5, Xbox Series X e S, PC e Nintendo Switch 2. I dati forniti dall'azienda mostrano un'ottima accoglienza iniziale, con il primo milione di copie vendute già nelle quarantotto ore successive al lancio.