Stranger Than Heaven dagli autori di Yakuza ha un periodo di uscita

La nuova IP è stata presentata da tempo, ma ancora non era stata mostrata in modo approfondito. Ora, però, abbiamo avuto modo di vedere più nel dettaglio cosa aspettarci dal gioco e, soprattutto, ci è stato detto qual è il periodo di uscita .

Quando uscirà Stranger Than Heaven

Per il momento Ryu Ga Gotoku Studio non ha indicato una data di uscita precisa, ma ha confermato che Stranger Than Heaven arriverà "questo inverno". Significa quindi che sarà pubblicato tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Non è un'attesa troppo elevata, va detto, e speriamo che nel mezzo ci sia spazio per altre presentazioni.

Ricordiamo che Stranger Than Heaven è un gioco d'azione e ci permetterà di esplorare cinque differenti città giapponesi in cinque periodi diversi. Il gioco inizia nel 1915, dopo di che possiamo rivedere i personaggi nel 1929, 1943, 1951 e infine nel 1965. Si tratta di una premessa narrativa molto interessante che potrebbe garantire una notevole varietà.

Se volete saperne di più, vi lasciamo al nostro approfondimento di Stranger Than Heaven, il nuovo gioco di Ryu Ga Gotoku Studio si rivela essere un ambizioso prequel di Yakuza.