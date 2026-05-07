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Stranger Than Heaven dagli autori di Yakuza ha un periodo di uscita

Grazie alla recente presentazione di RGG Studio dedicata a Stranger Than Heaven, abbiamo ora un'idea di quando il nuovo gioco d'azione sarà pubblicato.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   07/05/2026
Il protagonista di Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
Stranger Than Heaven
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Come forse saprete, nel corso della notte italiana Xbox ha presentato Stranger Than Heaven, il nuovo gioco d'azione di RGG Studio, il team della serie Yakuza/Like a Dragon.

La nuova IP è stata presentata da tempo, ma ancora non era stata mostrata in modo approfondito. Ora, però, abbiamo avuto modo di vedere più nel dettaglio cosa aspettarci dal gioco e, soprattutto, ci è stato detto qual è il periodo di uscita.

Quando uscirà Stranger Than Heaven

Per il momento Ryu Ga Gotoku Studio non ha indicato una data di uscita precisa, ma ha confermato che Stranger Than Heaven arriverà "questo inverno". Significa quindi che sarà pubblicato tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027. Non è un'attesa troppo elevata, va detto, e speriamo che nel mezzo ci sia spazio per altre presentazioni.

Ricordiamo che Stranger Than Heaven è un gioco d'azione e ci permetterà di esplorare cinque differenti città giapponesi in cinque periodi diversi. Il gioco inizia nel 1915, dopo di che possiamo rivedere i personaggi nel 1929, 1943, 1951 e infine nel 1965. Si tratta di una premessa narrativa molto interessante che potrebbe garantire una notevole varietà.

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Se volete saperne di più, vi lasciamo al nostro approfondimento di Stranger Than Heaven, il nuovo gioco di Ryu Ga Gotoku Studio si rivela essere un ambizioso prequel di Yakuza.

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