Jack Black ama Yakuza e vorrebbe recitare in un film basato sulla serie SEGA

Jack Black vorrebbe recitare in un film live action di Yakuza: lo ha rivelato l'attore nel corso di un'intervista, confermando la propria passione per la serie SEGA, nella speranza che l'azienda giapponese sia in ascolto.
"Voglio buttarmi anch'io nella mischia", ha detto Black. "Non so se ci siano parti per me, tipo quella di un americano un po' corpulento, ma fatemi sapere. SEGA, fatti sentire." Si tratta di un appello destinato a cadere nel vuoto o magari c'è davvero qualcosa in cantiere?
Di sicuro c'è che dopo il suo ruolo in Un Film Minecraft e la riconferma nei panni di Bowser in Super Mario Galaxy - Il Film, Jack Black si sente decisamente a suo agio cone le trasposizioni cinematografiche dei videogiochi, passione quest'ultima che non ha mai nascosto nel corso degli anni.
Tornando a Yakuza, dopo l'adattamento di Like a Dragon: Yakuza su Prime Video e il film di Takashi Miike del 2007, la serie ha visto di recente la realizzazione di un nuovo progetto live action grazie alla collaborazione con Nihon Toitsu.
Magari non sarà proprio Yakuza?
Nei giorni scorsi è emersa la notizia secondo cui Snoop Dogg interpreterà uno dei personaggi di Stranger Than Heaven, il nuovo gioco di Ryu Ga Gotoku Studio, che a quanto pare potrà contare su di un cast molto particolare.
Ebbene, tempistiche permettendo, è possibile che Jack Black possa seguire il medesimo percorso e finire in questa saga parallela, senza dover attendere il prossimo capitolo di Like a Dragon.