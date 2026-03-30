Compra una vecchia Xbox 360 usata a 5€ e si ritrova un rarissimo devkit di Rockstar Games

In questo caso, la vecchia e alquanto vissuta Xbox 360 è stata venduta al prezzo di 5 sterline , equivalenti a poco più di 5 euro, dunque un buon affare anche semplicemente per la console vera e propria, ma si è scoperto che si tratta di un oggetto ben più prezioso.

L'episodio è avvenuto a Edimburgo, all'interno di una sorta di mercatino dell'usato , un "car boot sale" come si suole definirli. Si tratta di occasioni in cui le persone si liberano solitamente di oggetti presi dalle proprie cantine o tenuti chissà dove e li vendono a prezzi solitamente molto bassi.

Una storia particolare è emersa nelle ore scorse dal Regno Unito, dove un uomo pare abbia acquistato a prezzo stracciatissimo quella che sembrava essere una vecchia Xbox 360 , scoprendo però poi che si tratta di un raro kit di sviluppo di Rockstar Games , utilizzato per i lavori su GTA 4.

Un tesoro a tema GTA 4

In effetti, la console si presenta diversa da una Xbox 360 standard, come possiamo vedere dalla foto a corredo del messaggio qui sotto: ben evidente è infatti l'elemento rialzato nella parte alta (se tenuta in verticale).



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Nella zona in cui si trova l'hard disk, il kit di sviluppo ha alcuni elementi che servono per fornire tutte le opzioni aggiuntive agli sviluppatori.

La particolarità della questione non è solo questa: all'interno del disco rigido sono infatti stati trovati numerosi documenti legati allo sviluppo di Grand Theft Auto 4, a dimostrazione del fatto che la macchina sia stata usata proprio per la creazione del gioco da parte di Rockstar North.

All'interno si trovano vari asset inediti, modelli di personaggi, missioni e altri elementi che dimostrano le fasi di sviluppo di GTA 4, alcuni dei quali non sono stati poi inseriti nella versione finale e risultano dunque delle notevoli curiosità.

I contenuti in questione sono stati caricati in un archivio online che è accessibile a questo indirizzo su Internet Archive: si tratta di file e documenti vari tratti direttamente da varie fasi di sviluppo di GTA 4. Pare che l'acquirente del devkit, identificato con il soprannome "Janmatant" su GTAForums, abbia poi cercato di vendere il dispositivo su eBay ma che la vendita non sia possibile tramite tale canale per problemi di "proprietà intellettuale".