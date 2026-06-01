ASUS ROG celebra i 20 anni al Computex: ecosistema completo con RTX 5090, hardware da record e design da collezione

Secondo ASUS, ROG è nato con l'obiettivo di mettere i gamer al centro dell'innovazione, ridefinendo negli anni il settore PC DIY, l'overclocking e l'esports. Il Chairman Jonney Shih ha sottolineato come il percorso del brand sia stato guidato da uno spirito di sfida e dalla volontà di superare i limiti , trasformando non solo le prestazioni ma anche estetica e cultura del gaming.

ASUS Republic of Gamers (ROG) ha presentato Edition 20 al Computex 2026, celebrando il 20° anniversario del brand con una vasta gamma di innovazioni hardware, sistemi completi, periferiche ed esperienze gaming. L'evento non rappresenta solo una celebrazione del passato, ma l'inizio di una nuova fase per ROG , basata su prestazioni estreme, integrazione di ecosistema e design evoluto.

Il sistema di raffreddamento include quattro ventole , vapor chamber e composto in metallo liquido, con un consumo fino a 800 watt e doppio ingresso di alimentazione. Questa GPU rappresenta uno dei punti centrali dell'intero ecosistema Edition 20.

Grande protagonista è la ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20 , una scheda grafica di fascia altissima dotata di display AMOLED curvo con visuali dinamiche e dati hardware in tempo reale.

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Per il 20° anniversario, Edition 20 introduce prodotti in edizione limitata con una nuova identità visiva. Tra i componenti di punta troviamo la ROG Crosshair X870E Edition 20 , una scheda madre flagship con sistema di raffreddamento AIO integrato e design in rame, supportata dalla pompa Asetek EMMA Gen10 V3Rx. Offre una potente configurazione 24+2+2 power stage , fino a nove slot M.2 e un display AMOLED dual da 6,67" sincronizzato con l'ecosistema ASUS InfoHub.

Alimentazione, case, WiFi e tanti altro per questa celebrazione di ASUS ROG

Sul fronte alimentazione, il ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20 supporta fino a quattro GPU RTX 5090 e utilizza componenti GaN MOSFET per maggiore efficienza e stabilità, con potenza fino a 3000 watt e monitoraggio tramite display OLED magnetico.

ROG-THOR-3000T3

Per i gamer competitivi, il ROG NUC 16 Edition 20 integra una GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU in un formato compatto da 3 litri, supportando fino a cinque display 4K e gaming 8K.

Il ROG GR20 Edition 20 è un case modulare open-frame in alluminio con supporto a diverse configurazioni e un sistema di raffreddamento crossflow dedicato anche agli SSD M.2. Il desktop ROG G1000 Edition 20 rappresenta un sistema ultra-tower con supporto fino a una GPU RTX 5090 e CPU AMD Ryzen 9 9950X3D2, raffreddamento fino a 1000W TDP e sistema di illuminazione AniMe Holo.

ROG GR20 Edition 20

L'ecosistema include anche periferiche premium come la tastiera ROG Azoth Extreme, il mouse Harpe II Extreme, la sedia Destrier Edition 20 e il trolley ROG SLASH, tutte caratterizzate da materiali premium e design celebrativo.

WiFi 7 ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20

Completano il pacchetto router WiFi 7 ROG Rapture GT-BE98 Pro Edition 20, con velocità fino a 30 Gbps e funzioni di accelerazione gaming.