Il gioco della Terra di Mezzo di Warhorse deve liberarsi dall’ombra de Il Signore degli Anelli

Il 20 maggio Warhorse Studios, il team dietro ai due amatissimi Kingdom Come: Deliverance, ha annunciato di essere al lavoro su due progetti molto ambiziosi: il primo sarà una nuova avventura legata proprio alla saga di Kingdom Come, mentre il secondo è un open world ambientato nella Terra di Mezzo. Negli ultimi mesi circolavano già diverse voci sul coinvolgimento dello studio in un gioco tratto da Il Signore degli Anelli, ma sembrava difficile immaginare un team abituato al realismo storico medievale alle prese con il fantasy per eccellenza.

La conferma ufficiale ha inevitabilmente acceso l'entusiasmo sia dei fan dei giochi di ruolo sia degli appassionati dell'opera di J.R.R. Tolkien. D'altronde Kingdom Come: Deliverance II è stato uno dei giochi più apprezzati dello scorso anno, ottenendo numerose candidature sia come miglior RPG sia come gioco dell'anno, motivo per cui le aspettative verso il team ceco sono inevitabilmente altissime.

Per ora le informazioni sul progetto sono ancora poche, ma Tobias Stolz-Zwilling, direttore della comunicazione di Warhorse, ha spiegato durante una diretta streaming che il gioco nasce prima di tutto dalla passione dello studio per il mondo creato da Tolkien. L'obiettivo sarebbe quello di realizzare un'esperienza estremamente immersiva, ricca di personaggi memorabili e con una forte componente narrativa.

Le premesse sono senza dubbio affascinanti, ma sviluppare un videogioco ambientato nella Terra di Mezzo porta con sé anche diversi rischi. Chiunque lavori su un'opera così amata deve inevitabilmente confrontarsi con il peso del materiale originale e con i limiti imposti dalla lore canonica dei libri e dei film, un aspetto che potrebbe diventare un freno importante soprattutto per un open world che punta a lasciare grande libertà ai giocatori.