Snoop Dogg interpreta uno dei personaggi di Stranger Than Heaven? Il rapper e attore americano ha visitato un paio di anni fa gli uffici del Ryu Ga Gotoku Studio, facendosi scattare una foto con indosso la giacca del protagonista del gioco.
In quel frangente non sono stati fatti annunci in proposito, ma nel trailer presentato ieri durante l'Xbox Partners Preview si vede un personaggio di colore che somiglia davvero parecchio all'artista statunitense, che come saprete non è nuovo a collaborazioni di questo tipo.
Gli sviluppatori non hanno ancora fornito dettagli in merito alle sequenze mostrate nell'ultimo trailer, ma il prossimo 6 maggio Stranger Than Heaven sarà protagonista di una speciale presentazione e immaginiamo che sarà quella la sede di eventuali annunci in merito al cast e non solo.
Fra le informazioni più attese c'è naturalmente l'ufficializzazione di una data di uscita, che al momento non è ancora stata fissata dal Ryu Ga Gotoky Studio e da SEGA.
Tante collaborazioni
Lo studio diretto da Masayoshi Yokoyama ha tenuto a precisare che quanto visto di Stranger than Heaven è solo "la punta dell'iceberg", accennando anche al cast del gioco, che a quanto pare non si limiterà a includere Snoop Dogg ma vedrà la presenza anche di altri volti noti.
A proposito del rapper americano, come detto ha partecipato già a diversi videogiochi: è stato uno dei boss finali di Def Jam: Fight for NY ed è comparso in diversi episodi di Call of Duty, sia come voce narrante alternativa (Ghosts) che come Operatore (Vanguard, Warzone, Mobile). Infine, è presente come skin in Fortnite.