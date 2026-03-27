Snoop Dogg interpreta uno dei personaggi di Stranger Than Heaven? Il rapper e attore americano ha visitato un paio di anni fa gli uffici del Ryu Ga Gotoku Studio, facendosi scattare una foto con indosso la giacca del protagonista del gioco.

In quel frangente non sono stati fatti annunci in proposito, ma nel trailer presentato ieri durante l'Xbox Partners Preview si vede un personaggio di colore che somiglia davvero parecchio all'artista statunitense, che come saprete non è nuovo a collaborazioni di questo tipo.

Gli sviluppatori non hanno ancora fornito dettagli in merito alle sequenze mostrate nell'ultimo trailer, ma il prossimo 6 maggio Stranger Than Heaven sarà protagonista di una speciale presentazione e immaginiamo che sarà quella la sede di eventuali annunci in merito al cast e non solo.

Fra le informazioni più attese c'è naturalmente l'ufficializzazione di una data di uscita, che al momento non è ancora stata fissata dal Ryu Ga Gotoky Studio e da SEGA.