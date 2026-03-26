Stranger than Heaven si mostra in un trailer: uscirà su Game Pass e avrà presto un'altra presentazione

Dall'Xbox Partner Preview è arrivato anche un nuovo e spettacolare trailer di Stranger than Heaven, il nuovo gioco di Ryu Ga Gotoku Studio che sarà protagonista di un'altra presentazione più approfondita prevista tra poco: è stato peraltro annunciato che verrà lanciato anche direttamente su Xbox Game Pass.
Ulteriori informazioni sul gioco di RGG Studio arriveranno durante l'evento Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven fissato per il 6 maggio, ma intanto possiamo vedere qualche nuovo scorcio di questo interessante titolo nel video riportato qui sotto.
Si tratta di una sorta di action adventure che richiama sicuramente lo stile di Yakuza e Like a Dragon, ma che presenta anche diversi elementi inediti e particolari.
Qualcosa di molto particolare
Come dimostrato nel nuovo trailer, Stranger than Heaven sarà ambientato in cinque città all'interno di cinque diverse epoche storiche, con sezioni di gioco che avranno luogo nel 1915, 1929, 1943, 1951 e 1965, con ovvie variazioni negli scenari e nelle situazioni di gioco.
Costruire un gioco in cinque grandi città giapponesi e oltretutto all'interno di cinque ambientazioni storiche differenti rappresenta un lavoro mastodontico, e la produzione del gioco da quanto possiamo vedere sembra davvero di grosso calibro.
Da quanto possiamo vedere, Stranger than Heaven si presenta decisamente brutale negli scontri, che riprendono lo stile di Like a Dragon ma risultando forse ancora più duri e sanguigni, incentrati su arti marziali e uso di oggetti di vario tipo.
Oltre a questo, sembrano esserci momenti narrativi intensi nel gioco, con la storia che risulta un elemento di grande importanza. Ne sapremo di più il 6 maggio, nel frattempo vi ricordiamo quella che era emersa come finestra di uscita indicativa.