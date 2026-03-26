Stranger than Heaven si mostra in un trailer: uscirà su Game Pass e avrà presto un'altra presentazione

Dall'Xbox Partner Preview è arrivato anche un nuovo e spettacolare trailer di Stranger than Heaven, il nuovo gioco di Ryu Ga Gotoku Studio che sarà protagonista di un'altra presentazione più approfondita prevista tra poco: è stato peraltro annunciato che verrà lanciato anche direttamente su Xbox Game Pass.

Ulteriori informazioni sul gioco di RGG Studio arriveranno durante l'evento Xbox Presents: A Special Look at Stranger Than Heaven fissato per il 6 maggio, ma intanto possiamo vedere qualche nuovo scorcio di questo interessante titolo nel video riportato qui sotto.

Si tratta di una sorta di action adventure che richiama sicuramente lo stile di Yakuza e Like a Dragon, ma che presenta anche diversi elementi inediti e particolari.