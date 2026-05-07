La versione PC di Stranger Than Heaven userà Denuvo, rivela Steam

La pagina Steam ufficiale di Stranger Than Heaven rivela che la versione PC del nuovo titolo sviluppato da Ryu Ga Gotoku Studio userà Denuvo come sistema di protezione antipirateria, con tutto ciò che purtroppo ne consegue.
La tecnologia in questione è infatti tristemente nota per il modo in cui incide sulle prestazioni dei giochi, peggiorandole visibilmente ma senza offrire uno scudo davvero impenetrabile rispetto ai tentativi di cracking, come dimostra la storia degli ultimi anni.
Non è infatti un caso che la rimozione di Denuvo venga ogni volta accolta con grande entusiasmo dagli appassionati che, ormai per una questione di principio, desiderano stare alla larga da questa tecnologia e finiscono dunque per rimandare i propri acquisti di conseguenza.
Ad ogni modo, è possibile che SEGA abbia compiuto questa scelta nel tentativo di tutelarsi durante il periodo di lancio di Stranger Than Heaven, prevedendo già di rimuovere il sistema antipirateria non appena le vendite subiranno l'inevitabile flessione.
Il gioco, ad ogni modo, promette bene
Un ambizioso prequel di Yakuza, Stranger Than Heaven è stato presentato la scorsa notte con un nuovo trailer dedicato alla storia e ai personaggi del gioco, che si troveranno a esplorare cinque differenti ambientazioni durante altrettanti periodi storici.
La trama partirà dalla Kokura del 1915, per passare poi alla Kure del 1929, alla Minami del 1943, alla Atami del 1951 e alla Shinjuku del 1965, nell'ambito di un viaggio che promette di essere estremamente affascinante per gli amanti del Giappone.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.