La storia, i combattimenti e le città di Stranger Than Heaven in tre trailer

Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA hanno pubblicato tre trailer di Stranger Than Heaven basati sulla recente presentazione del gioco, che si focalizzano su storia, combattimenti e città, ovverosia tre elementi cardine dell'esperienza.
Come sappiamo, il nuovo gioco degli autori di Yakuza / Like a Dragon sarà ambientato all'interno di cinque diverse epoche e altrettanti scenari, e seguirà le vicende di un protagonista che si ritrova a dover lottare per sopravvivere.
Il suo nome è Makoto Daito, è figlio di un americano e di una giapponese, e ha avuto un'infanzia complicata negli Stati Uniti, da cui ha deciso di fuggire per cominciare una nuova vita in Giappone e trovandosi subito alla mercé del misterioso Morpheus.
Abbiamo già detto che i combattimenti saranno uno degli elementi centrali di Stranger Than Heaven, e per l'occasione gli sviluppatori hanno confezionato un sistema completamente nuovo, pensato in particolare per gli scontri con più avversari.
Lotta ed esplorazione
In arrivo il prossimo autunno, Stranger Than Heaven ci permetterà infatti di colpire alla nostra destra o alla nostra sinistra azionando i dorsali e i grilletti del controller, con diverse combinazioni possibili per eseguire manovre diverse e spettacolari.
Infine le città, che come detto saranno cinque: Fukuoka, Hiroshima, Osaka, Shizuoka e Tokyo, quest'ultima presente con l'iconico quartiere fittizio di Kamurocho, da sempre l'ambientazione principale della serie Yakuza.
Chiaramente sia Kamurocho che gli altri quartieri avranno un aspetto differente rispetto a ciò che abbiamo visto, essendo legati a epoche distanti rispetto alla saga di Kazuma Kiryu.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.