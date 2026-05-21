La storia, i combattimenti e le città di Stranger Than Heaven in tre trailer

Ryu Ga Gotoku Studio e SEGA hanno pubblicato tre trailer di Stranger Than Heaven basati sulla recente presentazione del gioco, che si focalizzano su storia, combattimenti e città, ovverosia tre elementi cardine dell'esperienza.

Come sappiamo, il nuovo gioco degli autori di Yakuza / Like a Dragon sarà ambientato all'interno di cinque diverse epoche e altrettanti scenari, e seguirà le vicende di un protagonista che si ritrova a dover lottare per sopravvivere.

Il suo nome è Makoto Daito, è figlio di un americano e di una giapponese, e ha avuto un'infanzia complicata negli Stati Uniti, da cui ha deciso di fuggire per cominciare una nuova vita in Giappone e trovandosi subito alla mercé del misterioso Morpheus.

Abbiamo già detto che i combattimenti saranno uno degli elementi centrali di Stranger Than Heaven, e per l'occasione gli sviluppatori hanno confezionato un sistema completamente nuovo, pensato in particolare per gli scontri con più avversari.