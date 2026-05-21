Steam ha approvato un gioco in cui si frustano schiavi neri per farli lavorare in una piantagione

Che il sistema di controllo e verifica dei giochi di Steam sia pieno di falle è cosa nota da anni ormai, tra casi di censure spinti dai processori di pagamento, giochi come Horses che entrano in un limbo da cui non riescono più a uscire, rifiutati per i loro contenuti considerati estremi, e altri che rimangono appesi per mesi. Se però avete realizzato un simulatore di piantagione in cui si frustano degli schiavi neri per farli lavorare nei campi, la piattaforma di Valve non vi farà problemi e vi ammetterà alla vendita.

Simulatore di razzista

È esattamente quello che è successo con Plantation Simulator di FzzyBzzy, software house cui dobbiamo titoli quali Boomer Brawler, My Pet Femboy e Left 4 Bread. Come il titolo fa intuire, il gameplay ci richiede di gestire una piantagione, come nel più classico simulatore di fattoria. Il problema è che qui bisogna frustrare degli schiavi per farli lavorare. La difficoltà? Se li si frusta troppo, hanno la tendenza a morire, quindi è meglio evitare eccessi.

Un gioco ironico o semplicemente razzista?

Oltre a ciò, bisogna acquistare strumenti per la fattoria e fare manutenzione delle recinzioni, per non far scappare gli schiavi.

Ora, non è chiaro se l'intento del gioco sia satirico o meno. Visti gli altri titoli dello stesso sviluppatore, che definisce i suoi giochi i "peggiori che siano mai stati fatti" (chi siamo noi per dirgli di no?), viene da pensare che l'ambiguità sia voluta per parlare a certi ambienti online e che ci troviamo di fronte alla classica battuta venuta male da 4chan, fatta per trolling.

Il problema è che tra cover del gioco realizzata con l'IA e mancanza di elementi che facciano comprendere le intenzioni ironiche, è davvero difficile sposare questa teoria, che appare più che altro come una foglia di fico, alla luce degli altri elementi oggettivamente rilevabili come la descrizione dei contenuti per adulti: "In questo gioco, dovrai frustare persone nere per mantenere produttiva la tua fattoria. Se frusti troppo una persona nera, questa morirà.".

Anche leggendo il forum Steam del gioco appare abbastanza evidente il tipo di pubblico che si mira a solleticare, tra gente che chiede l'aggiunta di donne e altre minoranze da frustare e altri che dichiarano di amarlo proprio perché razzisti.