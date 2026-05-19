Sulla base dei numeri che stiamo vedendo proprio in questi minuti, Forza Horizon 6 è il gioco di guida più popolare di sempre su Steam: il titolo di Playground Games ha superato quota 270.000 utenti contemporanei e sembra intenzionato a crescere ancora.

Si tratta di numeri oltre tre volte superiori a quelli totalizzati dal precedente episodio della serie e a qualsiasi altro racer disponibile sulla piattaforma digitale Valve. Need for Speed? Trackmania? Assetto Corsa? Non ce n'è per nessuno.

Per quanto riguarda i primi dati di vendita, sembra che almeno 1,6 milioni di giocatori abbiano effettuato l'upgrade alla Premium Edition per poter fruire dell'accesso anticipato, ma restiamo in attesa delle cifre ufficiali per capire come stanno davvero le cose.

Proprio su Steam negli ultimi giorni si sta consumando lo scontro tra Forza Horizon 6 e Subnautica 2, con quest'ultimo che al momento è riuscito a conquistare la vetta della classifica dei giochi più venduti.