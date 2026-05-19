ARC Raiders aggiungerà Denuvo per combattere contro i bari

ARC Raiders è un gioco molto amato e di successo e questo significa una cosa sola: si è rapidamente riempito di bari. Il team ha più volte agito contro di essi, per limitare i problemi ai giocatori onesti.
La verità però è che quanto fatto fino a questo momento non è sufficiente e quindi gli autori hanno deciso di aggiungere Denuvo Anti-Cheat.
Il commento di Embark Studios sull'uso di Denuvo
Embark Studios ha svelato di aver introdotto Denuvo Anti-Cheat, già da oggi, a un "limitato numero di giocatori". Si tratta di una prova iniziale che servirà poi per espandere il tutto al resto dei giocatori.
Ovviamente i fan non saranno felici di sapere che Denuvo è stato aggiunto al gioco, visto che automaticamente il software viene considerato un limitatore delle prestazioni. Soprattutto i giocatori che puntano tutto sul PvE non apprezzano l'idea di subire questa imposizione per colpa degli utenti disonesti.
Embark Studios afferma che sta usando Denuvo unicamente come strumento anti-cheat e che le sue funzionalità DRM (ovvero per evitare la pirateria) non sono incluse; promette anche che il team sta lavorando per assicurare che vi sia "un impatto limitato sulle prestazioni".
Ricordiamo poi che ARC Raiders ha raggiunto un nuovo, importante traguardo di vendite di recente.
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