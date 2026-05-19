ARC Raiders aggiungerà Denuvo per combattere contro i bari

ARC Raiders è un gioco molto amato e di successo e questo significa una cosa sola: si è rapidamente riempito di bari. Il team ha più volte agito contro di essi, per limitare i problemi ai giocatori onesti.

La verità però è che quanto fatto fino a questo momento non è sufficiente e quindi gli autori hanno deciso di aggiungere Denuvo Anti-Cheat.