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ARC Raiders ha raggiunto un nuovo, importante traguardo di vendite

Embark Studios ha annunciato che ARC Raiders ha raggiunto un nuovo, importante traguardo di vendite, parlando anche del prossimo aggiornamento.

NOTIZIA di Tommaso Pugliese   —   14/05/2026
Uno dei personaggi di ARC Raiders
ARC Raiders
ARC Raiders
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ARC Raiders ha raggiunto quota 16 milioni di copie vendute: un traguardo davvero importante per lo sparatutto sviluppato da Embark Studios e prodotto da Nexon, che ha definito il gioco come "il nuovo prodotto di maggior successo nella storia dell'azienda".

Il publisher coreano non ha esitato nel descrivere come "straordinarie" le vendite totalizzate finora da ARC Raiders, sottolineando come l'extraction shooter sia riuscito a diventare rapidamente uno dei live service di riferimento nell'attuale panorama su PC e console.

Il successo del gioco è arrivato nonostante una situazione non facile per le esperienze multiplayer moderne, che tendono a perdere gran parte della propria utenza subito dopo il debutto: un fenomeno che qui è stato fortemente limitato grazie a un puntuale supporto post-lancio.

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Nel frattempo, ARC Raiders continua anche a raccogliere consensi dalla critica: durante gli ultimi IGN Awards il titolo è stato inserito fra i candidati al Game of the Year 2025, nell'ambito di una line-up che includeva produzioni del calibro di Death Stranding 2: On the Beach, Hades 2 e Hollow Knight: Silksong.

Un nuovo approccio

In questi giorni è stato annunciato che Arc Raiders avrà due grandi aggiornamenti all'anno, e si guarda con grande fiducia all'update di ottobre, Frozen Trail, che introdurrà nuove aree esplorabili, nemici inediti ed espansioni dedicate alla lore e alla narrativa del mondo di gioco.

Secondo Embark Studios, il nuovo approccio consentirà di investire in maniera più convinta sugli aspetti strutturali del gioco, intervenendo con misure di un certo peso che vadano ad abbracciare i diversi elementi dell'esperienza.

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