Arc Raiders avrà due grandi aggiornamenti all’anno: la community si divide

Embark Studios ha confermato che il suo extraction shooter Arc Raiders adotterà un modello di aggiornamenti semestrali , puntando su espansioni più ampie e strutturate invece di un lancio continuo di piccoli contenuti lungo tutto l'anno. Quindi si parla di due grossi aggiornamenti all'anno. La comunità che segue attentamente il gioco si è divisa su questa scelta.

Meglio grandi o piccoli?

Il prossimo grande update, intitolato "Frozen Trail", arriverà a ottobre e introdurrà nuove aree esplorabili, nemici aggiuntivi, un'espansione della storia e delle modifiche ai sistemi di progressione. Secondo lo studio, l'obiettivo è realizzare aggiornamenti "più grandi, più incisivi, con l'intento di cambiare davvero il modo in cui si gioca".

Nel messaggio pubblicato sul blog ufficiale, Embark ha spiegato: "Per il futuro abbiamo deciso di pubblicare aggiornamenti più grandi due volte all'anno: più ampi nella scala e più impattanti". Lo studio ha comunque precisato che il supporto continuo non verrà interrotto: "Non preoccupatevi, un team dedicato al live service continuerà a gestire Arc Raiders quotidianamente. Continueranno a esserci aggiornamenti regolari, bilanciamenti, correzioni di bug, aggiornamenti del negozio ed eventi per i giocatori ".

Gli sviluppatori sostengono inoltre che questo approccio permetterà di investire più tempo in aspetti strutturali del gioco, tra cui progressione, economia interna, sistemi anti-cheat e fair play, considerati elementi fondamentali per un extraction shooter.

Nonostante le motivazioni fornite dallo studio, parte della community ha accolto la notizia con preoccupazione. Alcuni giocatori ritengono che, nel mercato dei live service, intervalli troppo lunghi tra gli aggiornamenti possano rendere difficile mantenere alta l'attenzione del pubblico.

Tra i commenti emersi online, un utente ha scritto: "Dicevano che sarebbe stato il 'Fortnite killer', ma pensano davvero che un live service possa sopravvivere con solo due grandi aggiornamenti all'anno?". Un altro ha aggiunto: "Hanno avuto un grande successo iniziale, e l'unica lamentela costante riguardava la mancanza di nuovi contenuti. La loro risposta sembra quasi quella di rallentare ulteriormente".

Il confronto con Fortnite è inevitabile: il titolo di Epic Games ha costruito la sua longevità su aggiornamenti molto frequenti e l'introduzione continua di novità al gameplay. Va detto che attualmente non naviga proprio in ottime acque, considerando che i costi di gestione sono alle stelle ed Epic Games non riesce più a sostenerli. Anche altri live service recenti, come Battlefield 6, sono stati criticati per la scarsità di nuovi contenuti, ma va sempre considerato che si tratta di titoli mastodontici dal punto di vista tecnico, che richiedono tempo per essere arricchiti.