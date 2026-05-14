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Panic Delivery è disponibile in Accesso Anticipato su Steam a un ottimo prezzo

Panic Delivery, il nuovo gioco dello studio dei Daymare, è disponibile in Accesso Anticipato su Steam a un prezzo accessibilissimo.

NOTIZIA di Simone Tagliaferri   —   14/05/2026
La copertina di Panic Delivery
Panic Delivery
Panic Delivery
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Invader Studios, lo sviluppatore italiano noto per la serie survival horror Daymare, ha annunciato che Panic Delivery, il suo nuovo progetto, è disponibile in Accesso Anticipato su Steam a un prezzo davvero concorrenziale: 7,79 euro, in offerta lancio a 7.01 euro (sconto del 10%).

Gli sviluppatori lo descrivono come "una horror comedy cooperativa per 4 giocatori dove consegni pacchi attraverso una distopia infestata da mostri usando una riserva condivisa di 99 vite sponsorizzate dall'azienda. Consegna il pacco. Cerca di non diventarlo."

Il trailer di lancio

Invader vuole sfruttare l'Accesso Anticipato per migliorare il gioco, seguendo i feedback della community: "Apprezziamo sinceramente tutto il supporto, i feedback, le segnalazioni di bug, i crolli emotivi e le clip dei giocatori che urlano mentre trasportano scatole in luoghi dove nessun essere umano dovrebbe mai entrare. Panic Delivery è cresciuto grazie a tutti voi, e questo è solo l'inizio dell'espansione dell'azienda verso ambienti di lavoro sempre più pericolosi."

Oltre al lancio del gioco, è stato annunciato anche che nei prossimi giorni sarà disponibile la colonna sonora, dal prezzo di 2,99 euro se acquistata singolarmente e di 9,99 euro in bundle con Panic Delivery.

Panic Delivery ha una finestra di uscita in Accesso Anticipato, in leggero ritardo rispetto ai piani iniziali Panic Delivery ha una finestra di uscita in Accesso Anticipato, in leggero ritardo rispetto ai piani iniziali

Le musiche sono state composte e prodotte da Jonah Buhat Gardose. "Divertiti a consegnare pacchi ascoltando questa raccolta di 47 tracce del gioco! Include un'ampia varietà di generi elettronici: Trap, Dubstep, Techno, Chiptune e, perché no, anche qualche pezzo orchestrale! Questa è l'essenza della Consegna."

A questo punto non vi resta che andare su Steam, per scoprire Panic Delivery.

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