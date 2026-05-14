Panic Delivery è disponibile in Accesso Anticipato su Steam a un ottimo prezzo

Invader Studios, lo sviluppatore italiano noto per la serie survival horror Daymare , ha annunciato che Panic Delivery , il suo nuovo progetto, è disponibile in Accesso Anticipato su Steam a un prezzo davvero concorrenziale: 7,79 euro, in offerta lancio a 7.01 euro (sconto del 10%).

Il trailer di lancio

Invader vuole sfruttare l'Accesso Anticipato per migliorare il gioco, seguendo i feedback della community: "Apprezziamo sinceramente tutto il supporto, i feedback, le segnalazioni di bug, i crolli emotivi e le clip dei giocatori che urlano mentre trasportano scatole in luoghi dove nessun essere umano dovrebbe mai entrare. Panic Delivery è cresciuto grazie a tutti voi, e questo è solo l'inizio dell'espansione dell'azienda verso ambienti di lavoro sempre più pericolosi."

Oltre al lancio del gioco, è stato annunciato anche che nei prossimi giorni sarà disponibile la colonna sonora, dal prezzo di 2,99 euro se acquistata singolarmente e di 9,99 euro in bundle con Panic Delivery.

Le musiche sono state composte e prodotte da Jonah Buhat Gardose. "Divertiti a consegnare pacchi ascoltando questa raccolta di 47 tracce del gioco! Include un'ampia varietà di generi elettronici: Trap, Dubstep, Techno, Chiptune e, perché no, anche qualche pezzo orchestrale! Questa è l'essenza della Consegna."

A questo punto non vi resta che andare su Steam, per scoprire Panic Delivery.