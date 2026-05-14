Dopo 10 anni passati in Accesso Anticipato, Space Haven è arrivato alla versione 1.0

Ci sono voluti dieci anni, di cui sei passati in Accesso Anticipato su Steam, ma Bugbyte ha finalmente lanciato la versione 1.0 di Space Haven, simulatore gestionale ambientato nello spazio che conclude così un lunghissimo percorso di sviluppo.
Il progetto, realizzato da un piccolo team di tre sviluppatori con sede in Finlandia, era approdato su Steam nel 2020. Da allora il gioco ha continuato a espandersi attraverso aggiornamenti, nuove meccaniche e modifiche basate sui feedback della community, arrivando a superare le 700.000 copie vendute.
Per celebrare il debutto della versione completa, Space Haven viene venduto con uno sconto di lancio del 40%, attivo per due settimane, che permette di acquistarlo per 14,99 euro invece di 24,99 euro.
Quanto tempo è passato
Ambientato in un futuro in cui la Terra è collassata, il gioco mette i giocatori al comando di un gruppo di civili in fuga alla ricerca di una nuova casa tra le stelle. L'esperienza combina costruzione navale, gestione della colonia e meccaniche survival all'interno di una galassia generata proceduralmente, come raccontato nel nostro vecchio provato.
Uno degli elementi centrali di Space Haven è la gestione dettagliata dell'astronave. I giocatori possono costruire e personalizzare il proprio vascello modulo per modulo, controllando sistemi come ossigeno, energia, temperatura e gas pericolosi. Parallelamente è necessario occuparsi anche delle condizioni fisiche e psicologiche dell'equipaggio.
Ogni membro della ciurma dispone infatti di abilità, tratti caratteriali, relazioni e stati emotivi differenti, che possono influenzare direttamente la vita a bordo. Stress, paura, fame, ferite e conflitti interpersonali contribuiscono a creare situazioni imprevedibili durante ogni partita. Gli sviluppatori sottolineano come il gioco sia costruito attorno a "momenti emergenti imprevedibili, dove la sopravvivenza non è mai garantita".
Oltre alla componente gestionale, Space Haven include combattimenti tattici tra astronavi, esplorazione di relitti spaziali tramite missioni esterne e interazioni con varie fazioni disseminate nella galassia. I giocatori potranno commerciare o scontrarsi con pirati, cultisti, schiavisti, androidi e creature aliene ostili.
Bugbyte cita tra le principali fonti d'ispirazione giochi come RimWorld, Oxygen Not Included e Spacebase DF-9, oltre a serie fantascientifiche come Battlestar Galactica, Babylon 5 e Firefly.
Con il lancio della versione 1.0, lo studio definisce Space Haven come quell'esperienza completa cercata nel corso dello sviluppo, invitando i giocatori a "costruire la propria nave, proteggere l'equipaggio e cercare tra le stelle il futuro dell'umanità".
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