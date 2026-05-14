Dopo 10 anni passati in Accesso Anticipato, Space Haven è arrivato alla versione 1.0

Il progetto, realizzato da un piccolo team di tre sviluppatori con sede in Finlandia, era approdato su Steam nel 2020. Da allora il gioco ha continuato a espandersi attraverso aggiornamenti, nuove meccaniche e modifiche basate sui feedback della community, arrivando a superare le 700.000 copie vendute .

Ci sono voluti dieci anni, di cui sei passati in Accesso Anticipato su Steam, ma Bugbyte ha finalmente lanciato la versione 1.0 di Space Haven , simulatore gestionale ambientato nello spazio che conclude così un lunghissimo percorso di sviluppo.

Quanto tempo è passato

Ambientato in un futuro in cui la Terra è collassata, il gioco mette i giocatori al comando di un gruppo di civili in fuga alla ricerca di una nuova casa tra le stelle. L'esperienza combina costruzione navale, gestione della colonia e meccaniche survival all'interno di una galassia generata proceduralmente, come raccontato nel nostro vecchio provato.

Uno degli elementi centrali di Space Haven è la gestione dettagliata dell'astronave. I giocatori possono costruire e personalizzare il proprio vascello modulo per modulo, controllando sistemi come ossigeno, energia, temperatura e gas pericolosi. Parallelamente è necessario occuparsi anche delle condizioni fisiche e psicologiche dell'equipaggio.

Ogni membro della ciurma dispone infatti di abilità, tratti caratteriali, relazioni e stati emotivi differenti, che possono influenzare direttamente la vita a bordo. Stress, paura, fame, ferite e conflitti interpersonali contribuiscono a creare situazioni imprevedibili durante ogni partita. Gli sviluppatori sottolineano come il gioco sia costruito attorno a "momenti emergenti imprevedibili, dove la sopravvivenza non è mai garantita".

Oltre alla componente gestionale, Space Haven include combattimenti tattici tra astronavi, esplorazione di relitti spaziali tramite missioni esterne e interazioni con varie fazioni disseminate nella galassia. I giocatori potranno commerciare o scontrarsi con pirati, cultisti, schiavisti, androidi e creature aliene ostili.

Bugbyte cita tra le principali fonti d'ispirazione giochi come RimWorld, Oxygen Not Included e Spacebase DF-9, oltre a serie fantascientifiche come Battlestar Galactica, Babylon 5 e Firefly.

Con il lancio della versione 1.0, lo studio definisce Space Haven come quell'esperienza completa cercata nel corso dello sviluppo, invitando i giocatori a "costruire la propria nave, proteggere l'equipaggio e cercare tra le stelle il futuro dell'umanità".