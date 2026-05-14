Nintendo ha aggiunto cinque giochi per Virtual Boy a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo

L'aggiornamento introduce dei titoli pubblicati originariamente nel 1995 per la sfortunata console VR: V-Tetris, Jack Bros., Space Invaders: Virtual Collection, Virtual Bowling e Vertical Force.

Nintendo ha annunciato l'arrivo di cinque nuovi giochi di Virtual Boy all'interno del servizio Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo , che vanno ad ampliare la raccolta "Nintendo Classics" dedicata alle console storiche della compagnia.

I giochi

V-Tetris è un puzzle game pubblicato esclusivamente in Giappone che porta Tetris in realtà virtuale, aggiungendo la modalità "Loop Tetris", basata su un campo di gioco circolare che permette di eliminare più linee contemporaneamente con un approccio più strategico rispetto allo schema classico, anche se leggermente più confuso.

Jack Bros., è uno spin-off di Shin Megami Tensei di Atlus. Il gioco segue i tre fratelli Jack impegnati a tornare nel "Mondo delle Fate" prima della mezzanotte attraversando dungeon pieni di nemici e rompicapi.

Per quanto riguarda Space Invaders: Virtual Collection, la raccolta include versioni in 2D e in 3D del celebre arcade di Taito, oltre a una modalità sfida focalizzata su punteggio e velocità di completamento.

Completano l'aggiornamento Virtual Bowling, simulazione di bowling con effetti tridimensionali e opzioni di personalizzazione come peso della palla e mano dominante, e Vertical Force, uno sparatutto classico di Hudson Soft.

In Giappone, l'aggiornamento include inoltre un sesto titolo: Virtual Fishing, gioco di pesca pubblicato da Pack-In-Video. Per accedervi è necessario utilizzare un account Nintendo giapponese e scaricare la versione locale dell'app Virtual Boy dall'eShop.

Ricordate che fruire i giochi per Virtual Boy, è possibile utilizzare uno degli headset compatibili venduti tramite il Nintendo Store. Contestualmente all'aggiornamento, sono stati distribuiti anche nuovi set di icone a tema Virtual Boy per gli utenti del servizio Switch Online.