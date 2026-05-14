Aperti i preordini di Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok, con la presentazione dei nuovi personaggi

Sono inoltre disponibili diversi pacchetti di aggiornamento per chi possiede già il gioco base, con prezzi a partire da 29,99 euro. Tutte le edizioni in pre-order includeranno il set "Guts III & Autorevive III Sigil". Sia su PlayStation che su PC sarà possibile accedere immediatamente al gioco base e ai contenuti scaricabili inclusi nelle edizioni selezionate.

Cygames e Cygames Osaka hanno annunciato l'apertura dei preordini di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok , espansione che punta ad ampliare il gioco di ruolo giapponese del 2024. L'edizione standard costa 59,99 euro, mentre la Special Edition 79,99 euro e include contenuti estetici, materiali per il potenziamento e una raccolta con tutti i DLC pubblicati finora.

Altri dettagli

In parallelo all'apertura delle prenotazioni, Cygames ha pubblicato due nuovi trailer. Il filmato "Strength and Darkness" introduce i personaggi giocabili Fraux e Fediel insieme al nuovo avversario chiamato The World, mentre "Summons and the Conflux" approfondisce alcune delle principali novità di gameplay.

Fraux, doppiata da Kelly Baskin in inglese e Azumi Asakura in giapponese, viene descritta come una combattente legata al primigenio The Devil, ma caratterizzata da "un cuore pieno di amore e compassione". Fediel, interpretata da Savy Des-Etages e Asami Tano, è invece una delle Six Dragons e rappresenta "l'incarnazione dell'oscurità", capace di influenzare le leggi stesse della natura.

Il nuovo antagonista The World, doppiato da Kellen Goff e Atsushi Ono, appartiene agli Arcarum: una creazione degli Astral che, col tempo, ha sviluppato coscienza e una propria identità autonoma.

Sul fronte delle novità di gioco, Endless Ragnarok introdurrà il sistema delle Summons, che permetterà di evocare alleati e nemici per ottenere abilità offensive e di supporto aggiuntive. Arrivano anche i Primal Bursts, potenti attacchi combinati attivabili soddisfacendo specifiche condizioni durante gli scontri.

Tra i contenuti inediti figurano anche le Chaos Quests, una nuova categoria di missioni ad alta difficoltà dedicate alle creature chiamate Ragnalia, che espanderanno ulteriormente la storia ambientata nello Skydom di Zegagrande. A queste si aggiunge The Conflux, modalità single-player strutturata attorno a combattimenti e puzzle, con bonus speciali e ricompense pensate per il potenziamento avanzato dei personaggi.

Cygames ha confermato inoltre il supporto completo al cross-play tra Switch 2, PlayStation 5, PlayStation 4 e Steam. Su Switch 2 sarà disponibile anche una modalità cooperativa locale fino a quattro giocatori tramite comunicazione locale.

Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok sarà disponibile a partire dal 9 luglio 2026 su PS5, PS4, Switch 2 e PC tramite Steam.