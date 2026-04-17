Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok annuncia un'open beta su PC e console, date e orari

Stando alle istruzioni, partecipare sarà semplicissimo, visto che non è necessaria nessuna iscrizione: basterà semplicemente scaricare il gioco dallo store digitale della propria piattaforma di riferimento, con i preload avranno inizio alle 09:00 italiane del 23 aprile. Inoltre, chi ha ancora installata la closed beta che si è svolta in precedenza potrà semplicemente scaricare un aggiornamento della stessa per prendere parte ai nuovi test.

Cygames ha annunciato un'open beta di Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok , che si svolgerà t ra il 24 e il 27 aprile su tutte le piattaforme, ovvero PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch 2.

I contenuti della beta

L'open beta aprirà ufficialmente i battenti 24 ore dopo l'inizio dei preload, quindi alle 09:00 italiane del 24 aprile, e si concluderà alla stessa ora del 27 aprile. Per partecipare ai test su Nintendo Switch 2 sarà necessario un abbonamento a Nintendo Switch Online, mentre su PS4 e PS5 non è richiesto PlayStation Plus.

La beta include una modalità tutorial per prendere confidenza con controlli e meccaniche, oltre alla Quest Mode con quattro missioni disponibili. L'obiettivo dei test è permettere ai giocatori di provare la nuova meccanica delle Evocazioni e, allo stesso tempo, aiutare gli sviluppatori a raccogliere feedback, verificare la stabilità della rete e individuare eventuali problemi da correggere prima del lancio.

Protagonista

Katalina

Rackam

Io

Charlotta

Ghandagoza

Narmaya

Lancelot

Siegfried

Yodarha

Zeta

Beatrix

Vi ricordiamo che Granblue Fantasy: Relink - Endless Ragnarok sarà disponibile dal 9 luglio su PS4, PS5, PC e, per la prima volta, anche su Nintendo Switch 2. Si tratta di una versione ampliata e aggiornata dell'action RPG uscito lo scorso anno: chi possiede già una copia potrà effettuare l'upgrade alla nuova edizione tramite un aggiornamento a pagamento.