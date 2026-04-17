Neo Geo+ AES è ufficiale: data di uscita e prezzo della replica perfetta della console SNK da Plaion

Questo significa che il Neo Geo+ AES ha le stesse dimensioni della console originale, così come anche gli accessori come joystick in stile arcade controller e joypad standard, compatibile con le cartucce originali e con altre che verranno prodotte di nuovo, anche queste repliche degli originali.

Plaion ha annunciato in via ufficiale il prossimo arrivo di Neo Geo+ AES , ovvero una replica perfetta della storica console domestica di SNK, con data di uscita e prezzo comunicati insieme ai primi dettagli su questa interessantissima riproduzione.

Compatibile con le cartucce originali AES e con le nuove riproduzioni

Dunque il Neo Geo+ AES sarà disponibile dal 12 novembre al prezzo di 199,99€ in Europa, prodotto da Plaion Replai, etichetta ormai specializzata in questo tipo di operazioni, avendo prodotto in precedenza anche Atari 2600+, Atari 7800+, The C64 Mini e altri retro-hardware.

La console è prodotta in collaborazione con SNK e punta a riproporre in tutto e per tutto l'esperienza originale: lanciata nel 1990, l'Advanced Entertainment System era di fatto una versione domestica dell'MVS, ovvero la piattaforma arcade di SNK, in grado di proporre lo stesso livello di grafica e audio e decisamente esclusiva all'epoca per il prezzo della macchina e soprattutto anche delle singole cartucce.

In base a quanto riferito, il nuovo AES è costituito sostanzialmente dagli stessi elementi hardware dell'originale, cosa che bypassa completamente qualsiasi esigenza di emulazione, sia software che FPGA, semplicemente riproponendo lo stesso hardware.

Come nuove caratteristiche, la console ha, oltre all'uscita video originale per chi possiede schermi CRT, anche output HDMI a bassa latenza a 1080p, selezione del BIOS, DIP Switch per selezionare le diverse versioni del software su base geografica, opzioni per l'overclock e diverse modalità di visualizzazione.

L'intenzione di Plaion è supportare il Neo Geo+ con accessori e riedizioni delle cartucce classiche, che verranno vendute al prezzo di 79,99€. La prima mandata include i seguenti titoli:

Metal Slug

The King Of Fighters 2002

Garou: Mark of the Wolves

Big Tournament Golf / Neo Turf Masters

Shock Troopers

Samurai Shodown V Special

Pulstar

Twinkle Star Sprites

Magician Lord

Over Top

Come accessori, sono previsti il NEO GEO AES+ Arcade Stick, replica perfetta dell'originale, il NEO GEO AES+ Gamepad e la NEO GEO AES+ Memory Card.

Sono previste anche diverse edizioni e bundle, come l'Anniversary Edition a 299,99€ (in versione bianca, con Memory Card e Arcade Stick sempre bianchi e una speciale cartuccia di Metal Slug bianca) e l'Ultimate Edition bundle con tutti i giochi previsti e tutti gli accessori a 899,99€. Le prenotazioni sono aperte da oggi sul sito ufficiale.