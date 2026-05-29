Il seguito di Head Over Heels è stato un atto d'amore, svela il suo sviluppatore di 81 anni

In una recente intervista rilasciata all'emittente televisiva britannica ITV, Porch ha ripercorso le tappe che hanno portato al recupero del titolo. Il gioco era stato quasi del tutto abbandonato nei primi anni '90 , in concomitanza con la rapida affermazione delle console domestiche. Il merito della ripresa dei lavori, spiega lo sviluppatore, va attribuito a un suo ex superiore ai tempi di Ocean Software, storico editore inglese, attivissimo negli anni '80 e '90.

Grande richiesta

"Il mio vecchio capo, Gary Bracey, mi chiese: 'Che fine ha fatto il sequel a cui stavi lavorando?'", racconta Porch. "Gli risposi: 'L'ho abbandonato'. 'Devi finirlo', mi disse, 'oggi c'è una grande richiesta per i retro game'."

Una volta presa la decisione di riprendere in mano il codice, il team ha dovuto affrontare un ostacolo di natura legale: capire chi detenesse la proprietà intellettuale dei personaggi. Le ricerche hanno rivelato che i diritti appartenevano all'attuale Atari. "Non potevamo commercializzarlo finché non avessimo ottenuto il loro permesso", ha precisato Porch.

Risolta la questione dei diritti, il passo finale è stato individuare un editore, ruolo che è stato poi assunto da Thalamus Digital, un altro nome che proviene dagli albori del medium videoludico.

Riflettendo sul lungo percorso di realizzazione, lo sviluppatore ha descritto l'impegno personale riversato nel titolo. "È stato un progetto dettato dalla passione, perché fin dall'inizio ero molto legato a questo gioco", ha dichiarato a ITV. "Il titolo è pieno di enigmi e mi sono divertito molto a idearli. Sarà una sfida tra il mio ingegno e quello del giocatore che lo affronterà".

Return to Blacktooth è attualmente disponibile per le piattaforme d'epoca Atari ST e Commodore Amiga, al prezzo di 12,99 dollari.