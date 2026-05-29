Un leak di Rayman Legends Retold svela la potenziale data di uscita, prezzo e quando verrà annunciato

Si intensificano le indiscrezioni su Rayman Legends Retold, il presunto remake del platform 2D del 2013 di Ubisoft. Questa volta a intervenire è billbil‑kun, una delle fonti più affidabili del settore.
Secondo quanto riportato su Dealabs, l'insider "conferma" la data di uscita del 1° ottobre 2026, già emersa nei giorni scorsi in un report di Insider Gaming. Inoltre, sostiene che il gioco arriverà in formato fisico esclusivamente su PS5 e Nintendo Switch 2, con una "launch edition" contenente alcuni bonus disponibili presso rivenditori selezionati.
Dettagli su prezzi, apertura dei preorder e novità del remake
Sempre secondo billbil‑kun, l'annuncio ufficiale di Rayman Legends Retold dovrebbe arrivare entro le 10:00 del 2 giugno, quindi diverse ore prima dello State of Play previsto per la sera dello stesso giorno. I preorder dovrebbero aprire immediatamente, con un prezzo fissato a 39,99 euro.
Nel suo articolo su dealabs, l'insider aggiunge che il progetto sarebbe affidato a Ubisoft Montpellier e che si tratterebbe di un vero remake, con gameplay in 2.5D alternato a sequenze 3D, un redesign di Rayman, nuove skin - tra cui crossover con Astro Bot e Clair Obscur: Expedition 33 - e una storia completamente originale. Previsto anche un co‑op online fino a quattro giocatori, evoluzione rispetto al multiplayer solo locale del titolo del 2013.
Come sempre, si tratta di informazioni da prendere con cautela, ma se i rumor si rivelassero fondati, una conferma ufficiale potrebbe arrivare davvero a breve.
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