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Un leak di Rayman Legends Retold svela la potenziale data di uscita, prezzo e quando verrà annunciato

Un nuovo leak su Rayman Legends Retold anticipa data di uscita, prezzo e tempistiche dell'annuncio: il remake di Ubisoft sarebbe pronto a mostrarsi già il 2 giugno, con preorder immediati.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   29/05/2026
Rayman e altri personaggi di Legends

Si intensificano le indiscrezioni su Rayman Legends Retold, il presunto remake del platform 2D del 2013 di Ubisoft. Questa volta a intervenire è billbil‑kun, una delle fonti più affidabili del settore.

Secondo quanto riportato su Dealabs, l'insider "conferma" la data di uscita del 1° ottobre 2026, già emersa nei giorni scorsi in un report di Insider Gaming. Inoltre, sostiene che il gioco arriverà in formato fisico esclusivamente su PS5 e Nintendo Switch 2, con una "launch edition" contenente alcuni bonus disponibili presso rivenditori selezionati.

Dettagli su prezzi, apertura dei preorder e novità del remake

Sempre secondo billbil‑kun, l'annuncio ufficiale di Rayman Legends Retold dovrebbe arrivare entro le 10:00 del 2 giugno, quindi diverse ore prima dello State of Play previsto per la sera dello stesso giorno. I preorder dovrebbero aprire immediatamente, con un prezzo fissato a 39,99 euro.

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Nel suo articolo su dealabs, l'insider aggiunge che il progetto sarebbe affidato a Ubisoft Montpellier e che si tratterebbe di un vero remake, con gameplay in 2.5D alternato a sequenze 3D, un redesign di Rayman, nuove skin - tra cui crossover con Astro Bot e Clair Obscur: Expedition 33 - e una storia completamente originale. Previsto anche un co‑op online fino a quattro giocatori, evoluzione rispetto al multiplayer solo locale del titolo del 2013.

Come sempre, si tratta di informazioni da prendere con cautela, ma se i rumor si rivelassero fondati, una conferma ufficiale potrebbe arrivare davvero a breve.

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