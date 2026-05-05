Return to Blacktooth per Amiga disponibile: è il seguito di Head over Heels, arrivato dopo quasi 40 anni

Quasi 40 anni dopo l'uscita di Head over Heels, è arrivato il seguito ufficiale: Return to Blacktooth. È stato pubblicato dalla rediviva Thalamus e, dettaglio non secondario, è stato lanciato su Amiga e Atari ST. Sì, per adesso niente versione PC o console, in onore della nuova filosofia dell'editore, che si occupa in particolare di sistemi del passato.