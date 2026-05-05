Return to Blacktooth per Amiga disponibile: è il seguito di Head over Heels, arrivato dopo quasi 40 anni

Quasi 40 anni dopo l'uscita di Head over Heels, è arrivato il seguito ufficiale: Return to Blacktooth. È stato pubblicato dalla rediviva Thalamus e, dettaglio non secondario, è stato lanciato su Amiga e Atari ST. Sì, per adesso niente versione PC o console, in onore della nuova filosofia dell'editore, che si occupa in particolare di sistemi del passato.
Da un veterano per veterani
L'originale era un arcade adventure con grafica isometrica ispirato ai classici di Ultimate Play the Game (da cui poi sarebbe nata Rare), come Knight Lore.
Il seguito ha abbracciato esattamente lo stesso modello, tanto che gli appassionati di retrogaming lo inquadreranno subito.
Interessante il fatto che Return to Blacktooth è stato realizzato da Colin Porch, sviluppatore che lavorò al titolo originale, programmato da Jon Ritman, convertendolo poi per Amiga e Atari ST. Insomma, parliamo di un veterano nel senso più puro del termine.
I protagonisti sono sempre loro: "Mi chiamo Mr. Head. Alcuni dicono che sono io quello con il cervello, ma non credo che il mio amico dai piedi piatti sarebbe d'accordo. Sono un ottimo tiratore, ma senza il mio compagno Mr. Heels non andrei da nessuna parte!".
Come nell'originale, il primo è capace di saltare, mentre il secondo è più veloce. I due devono collaborare per risolvere i vari puzzle che li dividono dalla meta finale, alcuni dei quali non banali.
Dal punto di vista del gameplay, Return to Blacktooth propone oltre 300 ambienti da esplorare, tra enigmi, trappole e segreti, con l'avventura che si sviluppa attraverso cinque pianeti. L'obiettivo è di recuperare le corone necessarie a fermare l'Imperatore Blacktooth.
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