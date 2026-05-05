Dead Space, l'horror spaziale al prezzo di un caffè su Instant Gaming: super sconto per l'originale del 2008

Nuovo ribasso drastico per Dead Space (2008) su PC tramite EA App, ora disponibile a una cifra simbolica. Il titolo horror di Electronic Arts, considerato un punto di riferimento del genere, viene proposto a un prezzo che lo rende accessibile a chiunque voglia recuperarlo. Potete acquistarlo direttamente dal box qui sotto oppure dal link alla pagina prodotto. Il gioco è acquistabile a 1,00€ (IVA esclusa), che diventano 1,22€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è 20€, con uno sconto ufficiale del 95%. Considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 93,9%. Un prezzo difficile da battere, soprattutto per un titolo che ha avuto un impatto così forte nel suo genere.