Dead Space, l'horror spaziale al prezzo di un caffè su Instant Gaming: super sconto per l'originale del 2008

Nuovo ribasso drastico per Dead Space (2008) su PC tramite EA App, ora disponibile a una cifra simbolica. Il titolo horror di Electronic Arts, considerato un punto di riferimento del genere, viene proposto a un prezzo che lo rende accessibile a chiunque voglia recuperarlo. Potete acquistarlo direttamente dal box qui sotto oppure dal link alla pagina prodotto. Il gioco è acquistabile a 1,00€ (IVA esclusa), che diventano 1,22€ con IVA italiana al 22%. Il prezzo di listino è 20€, con uno sconto ufficiale del 95%. Considerando il prezzo finale IVA inclusa, la riduzione si attesta al 93,9%. Un prezzo difficile da battere, soprattutto per un titolo che ha avuto un impatto così forte nel suo genere.
Un classico survival horror ancora attuale
Uscito nel 2008, Dead Space ha contribuito a ridefinire il survival horror in chiave più moderna, con un'ambientazione sci-fi e un sistema di combattimento basato sullo smembramento dei nemici. Nonostante gli anni, resta un'esperienza solida, soprattutto per atmosfera e tensione.
L'interesse attorno alla saga è tornato a crescere anche grazie al remake più recente, rendendo questa versione originale una scelta utile per chi vuole recuperare le origini della serie a un costo minimo. Qui la nostra recensione d'epoca.