Ci sono troppi “Personaggi brutti” nei videogiochi? Tim Cain spiega perché

Nel suo ultimo video, pubblicato sul suo canale YouTube, il game designer Tim Cain ha provato a rispondere a una domanda ricorrente tra i giocatori: perché molti personaggi nei videogiochi contemporanei vengono percepiti come meno "attraenti" rispetto agli standard tradizionali? Ossia, perché ci sono tanti personaggi visti come brutti? Cain ha subito chiarito di non voler dare spiegazioni politiche, ma ha addotto delle motivazioni logiche a certe scelte.