Xiaomi 17T e 17T Pro: ecco il design dei nuovi smartphone svelato dai render ufficiali

I nuovi Xiaomi 17T e 17T Pro dovrebbero essere presentati a breve. In attesa del loro debutto ufficiale, possiamo già dare un'occhiata al design dei nuovi smartphone, grazie ai render ufficiali trapelati di recente. Ovviamente potrebbero esserci alcune variazioni, ma nel complesso il design dovrebbe essere molto simile a quello che stiamo per mostrarvi.

Design e caratteristiche

I render sono stati condivisi da WinFuture. Il design dei due dispositivi è quasi identico, ma le dimensioni dei prodotti sono differenti. Partiamo dallo Xiaomi 17T, dotato di un display AMOLED da 6,59" con risoluzione 2756x1268 pixel, rispetto alla variante Pro con display AMOLED più grande da 6,83" e risoluzione di 2772x1280 pixel. La frequenza di aggiornamento del modello standard dovrebbe limitarsi a 120 Hz, mentre la versione Pro dovrebbe passare a 144 Hz.

Anche i materiali dovrebbero essere diversi: lo Xiaomi 17T utilizzerà la plastica, mentre lo Xiaomi 17T Pro dovrebbe adottare una cornice in metallo.

Entrambi i modelli dovrebbero vantare buone prestazioni, seppur con qualche differenza: SoC MediaTek Dimensity 8500 Ultra per la versione standard e MediaTek Dimensity 9500 per il Pro. Ad ogni modo, entrambi i chipset hanno otto core della CPU. Passando al comparto fotografico, entrambi gli smartphone dovrebbero adottare tre fotocamere da 50 MP, quindi principale, teleobiettivo e grandangolare, con una fotocamera frontale da 32MP.

Anche l'autonomia dovrebbe essere buona: lo Xiaomi 17T e 17T Pro adotteranno batterie da 6.500 mAh e 7.000 mAh, rispettivamente con ricarica rapida cablata da 67W e 100 W (il modello Pro dovrebbe avere il supporto per la ricarica wireless da 50 W).