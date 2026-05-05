Gabe Newell è tornato ad apparire in pubblico... in una pubblicità di uno yacht

Il fondatore di Valve, Gabe Newell, è tornato ad apparire in pubblico, dopo mesi di assenza. Se eravate preoccupati per lui, potete tirare un sospiro di sollievo, perché si è palesato nella pubblicità di uno yacht di lusso del cantiere navale Oceanco, in cui ha investito nel 2024. Nel filmato, dedicato al megayacht Leviathan, Newell compare in alcune scene informali: mentre si prepara a un'immersione subacquea, descritta come parte della sua routine quotidiana, e in un momento conviviale con altri appassionati.
Lusso e Counter-Strike 2
Tra i dettagli più curiosi, c'è anche un ritratto disegnato a mano accompagnato dalla scritta "Grazie Gabe!!".
Nonostante il ruolo marginale, la presenza di Newell ha attirato l'attenzione della community di Steam, che di base lo venera come una divinità. Il video ha infatti registrato un numero di visualizzazioni superiore a quello di altri contenuti recenti di Oceanco, mentre la sezione commenti si è riempita di riferimenti ironici al mondo dei videogiochi. Tra questi, frasi come "Altri 10 yacht per Gabe" o "Aspetta, ma è Gabe? Ma dai, mica tutti gli uomini con la barba sono..."
Lo spot, intitolato "Enter the World of Leviathan", punta principalmente a mostrare le caratteristiche del megayacht: un'imbarcazione progettata per concentrare numerosi servizi tipici delle grandi navi da crociera in uno spazio più esclusivo. Tra le dotazioni figurano aree relax, buffet, strumenti musicali, campi sportivi e attrezzature per immersioni. Roba da ricchi, quindi.
Non manca un richiamo diretto al mondo videoludico: in una sequenza, alcuni ospiti giocano a Counter-Strike 2, titolo sviluppato proprio da Valve. Si tratta di un dettaglio che ha alimentato ulteriormente l'interesse degli spettatori, anche se il video resta principalmente una vetrina per il settore del lusso nautico.