Gabe Newell è tornato ad apparire in pubblico... in una pubblicità di uno yacht

Il fondatore di Valve, Gabe Newell, è tornato ad apparire in pubblico, dopo mesi di assenza. Se eravate preoccupati per lui, potete tirare un sospiro di sollievo, perché si è palesato nella pubblicità di uno yacht di lusso del cantiere navale Oceanco, in cui ha investito nel 2024. Nel filmato, dedicato al megayacht Leviathan, Newell compare in alcune scene informali: mentre si prepara a un'immersione subacquea, descritta come parte della sua routine quotidiana, e in un momento conviviale con altri appassionati.