Preoccupati che l'IA vi rubi il lavoro? Secondo il CEO di NVIDIA non dovreste

Il dibattito sull'impatto dell'IA sul lavoro resta al centro dell'attenzione globale. Tra timori di automazione e promesse di crescita, il settore tecnologico continua a dividere analisti, aziende e opinione pubblica. A intervenire sul tema è arrivato anche Jensen Huang, che durante un evento pubblico ha offerto una lettura ottimistica del fenomeno.

Secondo il CEO di NVIDIA, l'IA non rappresenta una minaccia sistemica per l'occupazione, bensì un'opportunità irrinunciabile. Ma vediamo insieme cosa ha detto di preciso.