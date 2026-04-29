NVIDIA potrebbe collaborare con LG per robot, data center IA e mobilità

Le discussioni si inseriscono in un contesto in cui le grandi aziende tech stanno cercando di rafforzare la propria posizione nei mercati legati all'automazione e all'elaborazione dei dati.

Emergono nuovi segnali di una possibile collaborazione tra LG Electronics e NVIDIA . Come confermato dagli stessi vertici di NVIDIA, infatti, le due aziende stanno esplorando possibili sinergie in settori chiave come robotica, infrastrutture per l'intelligenza artificiale e mobilità avanzata.

La conferma di Huang

Secondo quanto riportato dai media sudcoreani, LG Electronics e NVIDIA avrebbero avviato confronti preliminari su diverse aree strategiche. Tra queste spiccano i data center dedicati all'intelligenza artificiale, un segmento in forte espansione per via della crescente domanda di potenza di calcolo.

Madison Huang, dirigente NVIDIA

Un altro ambito di interesse riguarda la robotica, dove l'integrazione tra hardware e piattaforme software basate su IA rappresenta uno dei principali fattori di sviluppo. In questo contesto, una collaborazione potrebbe combinare le competenze industriali di LG con le tecnologie di calcolo e accelerazione di NVIDIA.

Le discussioni includono anche il settore della mobilità, che comprende soluzioni per veicoli intelligenti e sistemi avanzati di assistenza alla guida. Si tratta di un'area in cui NVIDIA è già presente con piattaforme dedicate, mentre LG ha ampliato negli anni il proprio raggio d'azione oltre l'elettronica di consumo.

L'interesse verso una possibile partnership sarebbe emerso anche in seguito alla visita in Corea del Sud di Madison Huang, senior director per le piattaforme IA fisiche di NVIDIA. L'incontro con rappresentanti di LG e altre aziende locali avrebbe contribuito ad avviare un dialogo più strutturato.

Al momento non sono stati diffusi dettagli su eventuali accordi formali o tempistiche. Le dichiarazioni restano limitate alla conferma di contatti e valutazioni in corso tra le parti.