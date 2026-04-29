The Blood of Dawnwalker permette di essere malvagi e il director suggerisce di provare

The Blood of Dawnwalker sarà disponibile dal 3 settembre 2026 e ci metterà nei panni di Coen, un giovane uomo trasformato in una creatura a metà tra umano e vampiro.

Cosa aspettarsi dalle scelte in The Blood of Dawnwalker

Il Creative Director Mateusz Tomaszkiewicz ha spiegato che è possibile completare delle partite nelle quali si è veramente malvagi, grazie al fatto che è possibile uccidere la maggior parte dei personaggi non giocanti, senza portare a un game over.

Tomaszkiewicz afferma: "In linea generale, è possibile uccidere la maggior parte degli NPC. Magari non proprio ognuno di loro; ci sono casi specifici in cui, per coerenza narrativa, abbiamo dovuto porre dei limiti. Tuttavia, abbiamo cercato di assicurarci che possiate eliminare quasi tutti gli NPC se lo desiderate, e la storia principale è in grado di gestirlo: otterrete esiti diversi e finali differenti per le varie sottotrame. In realtà è stato un grande argomento di discussione in studio: 'Questo è fedele a Coen? Farebbe davvero queste cose?'. Ma è sempre un tiro alla fune tra la libertà d'azione del giocatore e la coerenza narrativa del personaggio. Crediamo di essere riusciti a soddisfare entrambi gli aspetti ma, dato il nostro approccio da 'sandbox narrativo', nella maggior parte dei casi abbiamo propeso per la libertà d'azione del giocatore. Non vedo l'ora di vedere le run con un Coen malvagio e scoprire come reagirà la gente."

In una precedente intervista con Wccftech, il director ha spiegato che ci sono molte possibili strade da percorrere e ha suggerito che è una buona idea accettare le proprie scelte e vedere in che modo la storia si evolve, sebbene inizialmente le conseguenze potrebbero non incontrare il nostro gusto.

Ricordiamo infine che The Blood of Dawnwalker ha un limite di 30 giorni in-game: ecco cosa succede se li si supera.