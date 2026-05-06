The Blood of Dawnwalker ha la libertà di Baldur's Gate 3 e un piccolo mondo alla Gothic

The Blood of Dawnwalker è un gioco di ruolo d'azione che ci mette nei panni di Coen, un giovane uomo da poco trasformato in un mezzo vampiro che di giorno è umano e di notte risveglia le proprie capacità ferali. Il nostro obiettivo è salvare la nostra famiglia dai vampiri che governano la regione, usando i nostri nuovi poteri.

Le parole del creative director di The Blood of Dawnwalker

"Amo i giochi che lo hanno fatto in passato, e ho amato ciò che hanno fatto con Baldur's Gate 3, per esempio, una sorta di fusione tra l'esperienza narrativa e la massimizzazione della libertà di scelta: cosa vuoi fare, quali trame vuoi seguire o meno, e come reagisce il mondo di gioco a tutto questo? Penso che sia davvero entusiasmante," ha detto Tomaszkiewicz.

Con questa enfasi sulla libertà d'azione del giocatore, Tomaszkiewicz ha sollevato il fatto che, sebbene altri giochi "possano avere un'esperienza cinematografica super curata e molto emozionante", non dare ai giocatori abbastanza libertà alla fine significa che "sei fondamentalmente solo un osservatore anche se non sembra". Ha poi proseguito dicendo: "per me, non è entusiasmante quanto partecipare davvero e lasciare il segno nel mondo di gioco".

Ha poi parlato delle dimensioni dei giochi odierni. "Mi sento stanco dei giochi che sono fin troppo grandi," ha detto. "Non ho molto tempo e preferisco esperienze più dense, pur continuando ad apprezzare gli open world. Uno dei miei preferiti del passato sono stati i titoli della serie Gothic, per esempio; erano mondi molto più piccoli, ma erano così densi di dettagli, missioni e personaggi, che sembrava di abitare davvero quello spazio. Anche questo è un aspetto che apprezzo molto."

"Ovviamente lo stiamo facendo in un certo senso anche perché volevamo creare un titolo contenuto, coerentemente alle dimensioni specifiche del team, e volevamo produrlo in modo ragionevole e così via," ha continuato Tomaszkiewicz. "Ma penso che produca questo effetto, ovvero si ha un mondo più piccolo ma denso di contenuti, dove ottieni un sacco di cose buone - non hai la sensazione di attraversare più di tanto degli spazi vuoti."

Se volete saperne ancora di più del gioco, vi lasciamo al nostro approfondimento.