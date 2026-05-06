Transport Fever 3 sarà pubblicato su PC, PS5 e Xbox Series X|S da Paradox Interactive

Entrambe le aziende collaboreranno per la pubblicazione del titolo di simulazione e gestione di linee di trasporti, che ricordiamo è prevista durante il corso del 2026 su PS5, Xbox Series X|S e PC, con una data più precisa che verrà annunciata in un secondo momento.

Urban Games ha annunciato che Transport Fever 3 sarà pubblicato da Paradox Interactive , il celebre editore dietro serie come Cities: Skylines, Stellaris, Crusader Kings ed Europa Universalis.

Un accordo importante in vista del debutto su PC e console

"Siamo felici di collaborare con Paradox Interactive, un editore che condivide i nostri valori e la nostra visione a lungo termine. Insieme, proseguiremo sulla strada intrapresa per Transport Fever 3 e offriremo il meglio ai giocatori, per i quali questa partnership non potrà che avere effetti positivi", ha detto Basil Weber, fondatore e CEO di Urban Games. "Siamo onorati di unire le forze con un editore così stimato e Transport Fever 3 è ora su un percorso ancora più solido per raggiungere il suo pieno potenziale al momento del lancio, previsto entro la fine dell'anno".

"Transport Fever 3 si integra perfettamente nel portfolio di Paradox e siamo incredibilmente colpiti da ciò che Urban Games ha creato con questa serie", ha dichiarato Mattias Rengstedt, CBO di Paradox Interactive. "Il gioco rispecchia in pieno ciò che cerchiamo in un nuovo titolo, offrendo un'esperienza profonda e ripetibile che siamo certi i giocatori apprezzeranno. Siamo entusiasti di compiere questo importante passo per la serie insieme a Urban Games e di distribuire Transport Fever 3 in tutto il mondo".

Transport Fever 3 è un gestionale di trasporti che mette il giocatore alla guida di un impero logistico in continua espansione. L'obiettivo è costruire, ottimizzare e far prosperare una rete di collegamenti via terra, mare e aria, attraversando oltre un secolo di evoluzione tecnologica: dai carri trainati da cavalli ai treni ad alta velocità, dai battelli a vapore ai moderni jet.

Il gioco introduce una generazione delle mappe completamente rinnovata, con biomi che si fondono in modo naturale e un ciclo giorno/notte che rende il mondo più vivo e dinamico. Le città reagiscono alle scelte del giocatore, crescendo o soffrendo in base all'efficienza dei trasporti, mentre l'economia richiede di gestire catene logistiche complesse, magazzini e infrastrutture specializzate. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro provato di Transport Fever 3.