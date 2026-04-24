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Transport Fever 3 svela il Programma per Mod Curate, per lavorare insieme al team

Urban Games ha svelato i dettagli del nuovo Programma per Mod Curate di Transport Fever 3: vediamo tutti i dettagli ufficiali sul supporto al gioco.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   24/04/2026
Un treno in Transport Fever 3

Urban Games ha condiviso un comunicato ufficiale nel quale illustra una delle novità di Transport Fever 3: parliamo del Programma per Mod Curate.

Vediamo tutti i dettagli su questo nuovo sistema che supporterà i migliori modder del videogioco.

I dettagli sul Programma per Mod Curate

Il Programma per Mod Curate è pensato per far collaborare sviluppatori e alcuni modder, permettendo ad alcune mod di qualità di diventare parte del videogioco al lancio. Lo scopo degli autori è fornire un set di strumenti per modder di alto livello, ancora più potente di quello proposto per il secondo capitolo.

Ci sarà anche un nuovo sistema di approvazione automatizzato, creato in collaborazione con Sony e Microsoft, per un maggiore supporto su console tramite l'Hub Mod integrato. Se si vuole partecipare al Programma si deve raggiungere questo indirizzo.

Transport Fever 2, la recensione Transport Fever 2, la recensione

Non tutti possono però candidarsi, in quanto bisogna già essere modder noti e apprezzati di Transport Fever 2 o altri giochi simili. Il Programma sarà espanso anche dopo il lancio, con più risorse, visibilità e contributi finanziari per i creativi.

Inoltre, la beta chiusa della versione console di Transport Fever 3 sarà disponibile a breve e sarà focalizzata sulla necessità di raccogliere feedback sulla stabilità e le performance del gioco. Il videogioco arriverà al lancio su PC (Windows, Mac, Linux), PlayStation 5 e Xbox Series X|S, simultaneamente: l'uscita è prevista a fine anno.

Ricordiamo infine che abbiamo provato Transport Fever 3.

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