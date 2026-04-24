Su Steam sono iniziati i saldi di Sega per la Settimana d'oro, con offerte su Yakuza, Persona e Sonic

Tra le offerte in evidenza troviamo Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties al prezzo di 41,99 euro, con uno sconto del 30%. Rimanendo in tema, segnaliamo anche Yakuza 0 Director's Cut a 34,99 euro (30% di sconto) e Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii a 17,99 euro (70% di sconto).

Tanti publisher giapponesi hanno lanciato delle nuove promozioni su Steam in occasione della Settimana d'oro giapponese. Tra questi c'è anche Sega che propone buona parte del proprio catalogo a prezzi molto interessanti.

Anche i giochi Atlus in forte sconto

Se non avete ancora recuperato Persona 5 Royal, questa è l'occasione giusta: il gioco scende a 11,99 euro con l'80% di sconto, il prezzo più basso mai registrato su Steam. Tra le altre produzioni Atlus in promozione segnaliamo Metaphor: ReFantazio a 34,99 euro (-50%), Persona 3 Reload a 23,99 euro (-60%) e Shin Megami Tensei V: Vengeance a 20,99 euro con sconto del 65%.

Non mancano poi le offerte dedicate a Sonic: Sonic Racing CrossWorlds è disponibile a 41,99 euro (-40%), mentre Sonic X Shadow Generations scende a 19,99 euro con una riduzione del 60%. Tutte le promozioni resteranno attive fino al 7 maggio. L'elenco completo è consultabile a questo indirizzo.