Il nuovo Steam Controller è vicino all'uscita? Attivata la pagina ufficiale su Komodo Station

Komodo Station, per chi non lo sapesse, è la compagnia che gestisce la distribuzione e la vendita online in Giappone di Steam Deck e dispositivi collegati, su licenza ufficiale da parte di Valve, dunque una fonte autorevole.

È chiaramente un piccolo indizio che può non voler dire nulla, considerando peraltro che la pagina non contiene nuove notizie né informazioni su data di uscita o prezzo del dispositivo, ma nel silenzio generale basta già questo a far scattare la curiosità su possibili novità in arrivo , che era già stata stimolata dalla presunta preparazione di un video unboxing dedicato a Steam Controller da parte di Valve, non ancora reso pubblico.

Un controller di nuova generazione

L'unica novità è dunque l'apertura, sul sito della compagnia, di una pagina dedicata al nuovo Steam Controller, cosa che fa pensare che potrebbero presto essere aperte le prenotazioni o direttamente gli acquisti almeno per questo accessorio.



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In effetti, si tratta forse dell'unico dispositivo della nuova mandata di hardware da parte di Valve che non dovrebbe risentire più di tanto dell'attuale crisi delle memorie e delle difficoltà che si stanno incontrando sul mercato hardware.

Le informazioni contenute nella pagina sono più o meno quelle già note in precedenza: lo Steam Controller ha un'interfaccia plug and play attraverso il Controller Puck per la connessione e ricarica, inoltre è dotato di stick analogici magnetici che usano la tecnologia TMR, cosa che dovrebbe escludere problemi di drifting sul lungo periodo.

La vibrazione è stata migliorata attraverso un motore avanzato e aptico, inoltre il controller è dotato di controlli via giroscopio attivabile alla pressione dei manici con un sistema particolarmente intuitivo.

Nelle voci di corridoio si parla di un possibile prezzo di 60 dollari per il nuovo Steam Controller, ma attendiamo comunque informazioni ufficiali da parte di Valve su questo, oltre che su Steam Machine e Steam Frame.

Dopo la presentazione di Steam Machine, Steam Frame e Steam Controller, Valve non ha più fornito informazioni ufficiali al riguardo: restano previsti per il 2026, ma la crisi delle memorie ha ovviamente complicato i piani della compagnia, che non ha ancora annunciato ufficialmente i prezzi.