Sega Universe è stato annunciato: è un'iniziativa che raccoglie e celebra i giochi storici di Sega

C'è un trailer di presentazione che annuncia questa iniziativa generale ma che in effetti non spiega più di tanto di cosa si tratti, ma il tutto sembra essere una sorta di movimento, un contenitore di eventi che Sega ha adottato per indirizzare le celebrazioni su vari giochi che torneranno in evidenza di volta in volta.

Sega Universe vuole dare nuovo spazio e visibilità a diversi giochi classici di Sega sotto il motto "No old, stay gold" , e proporrà varie iniziative in corrispondenza con le ricorrenze in arrivo, considerando che ci sono molti giochi storici della compagnia che celebrano il proprio anniversario nei prossimi mesi.

Sega ha appena annunciato Sega Universe , un'iniziativa dai contorni ancora non del tutto chiari, ma che punta a celebrare i giochi storici della compagnia con il ricorrere di vari anniversari, come una sorta di contenitore di eventi specifici per ogni titolo.

Possiamo intanto vedere il sito ufficiale di Sega Universe, che riporta già diverse informazioni e materiali: possiamo vedere una lista di titoli che stanno per raggiungere i propri anniversari nel corso di quest'anno, oltre a link a colonne sonore e altri documenti collegati ai giochi.

L'idea dunque è di celebrare "giochi e personaggi nati nel passato" ma che in qualche modo "trascendono generazioni e confini, continuando a vivere nello stesso universo, ancora oggi", si legge nella descrizione dell'iniziativa.

"Oltre i videogiochi, si espandono in film, musica, moda e anche in altre forme di intrattenimento. Cambiando forma, l'esperienza viene continuamente aggiornata. Tutto ciò che è stato creato qui rimane nei ricordi di qualcuno e viene tramandato alla prossima generazione.

Per quanto riguarda il 2026, questi sono i giochi che celebrano l'anniversario, secondo Sega Universe:

Fantasy Zone - 40° Anniversario

Out Run - 40° Anniversario

Streets of Rage - 35° Anniversario

Rent a Hero - 35° Anniversario

Guardian Heroes - 30° Anniversario

NiGHTS - 30° Anniversario

Dynamite Deka - 30° Anniversasrio

Sakura Wars - 30° Anniversario

SGGG (Segagaga) - 25° Anniversario

Si tratta davvero di un gruppetto di giochi storici quelli in procinto di celebrare il proprio anniversario quest'anno, a dimostrazione di quanti titoli seminali facciano parte del catalogo Sega.

A questo punto attendiamo di vedere le varie iniziative previste per ognuno, tenendo d'occhio il sito Sega Universe che si propone come un nuovo e importante punto di riferimento per i fan della compagnia.