Persona 6 al centro di nuovi rumor: spuntano i possibili personaggi e il mese di uscita

Nelle ultime ore c'è stata una riemersione di voci di corridoio riguardanti Persona 6, alcune delle quali pure corroborate da diverse fonti, sebbene ovviamente vadano comunque prese tutte con delle gran pinze, visto che si parla di personaggi e mese di uscita del gioco.

Ormai da diverso tempo si parla di una presentazione prossima del nuovo capitolo della serie, ma Sega e Atlus hanno mantenuto uno stretto riserbo al riguardo, sebbene la prossimità di diversi eventi di grosso calibro possa far pensare che questo sia il periodo giusto per una presentazione.

In particolare, si pensa che Persona 6 possa essere presentato all'Xbox Games Showcase, considerando il trend dei più recenti capitoli della serie, oppure durante la Summer Game Fest o anche allo State of Play, ma non ci sono ancora conferme al riguardo.