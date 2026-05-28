Persona 6 al centro di nuovi rumor: spuntano i possibili personaggi e il mese di uscita

Nelle ultime ore c'è stata una riemersione di voci di corridoio riguardanti Persona 6, alcune delle quali pure corroborate da diverse fonti, sebbene ovviamente vadano comunque prese tutte con delle gran pinze, visto che si parla di personaggi e mese di uscita del gioco.
Ormai da diverso tempo si parla di una presentazione prossima del nuovo capitolo della serie, ma Sega e Atlus hanno mantenuto uno stretto riserbo al riguardo, sebbene la prossimità di diversi eventi di grosso calibro possa far pensare che questo sia il periodo giusto per una presentazione.
In particolare, si pensa che Persona 6 possa essere presentato all'Xbox Games Showcase, considerando il trend dei più recenti capitoli della serie, oppure durante la Summer Game Fest o anche allo State of Play, ma non ci sono ancora conferme al riguardo.
Un design peculiare
Nuovi leak emersi in queste ore sembrano invece indicare l'aspetto e l'identità di alcuni personaggi di Persona 6, che tra le altre cose mostrerebbero un protagonista con i capelli biondi e uno stile un po' differente dal solito.
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Questo sarebbe affiancato da un personaggio femminile con un particolare taglio di capelli con colore che va dal nero al rosso, oltre ad altri elementi, sebbene ci siano diversi sospetti sulla veridicità di queste illustrazioni.
D'altra parte, nell'era dell'IA diventa molto difficile prendere sul serio delle immagini trapelate online. Dal medesimo leaker "Lolilolailo" sul sito social cinese Xiaohongshu è emerso anche un possibile mese di uscita di Persona 6, che sarebbe fissato per settembre 2027.
Nel frattempo, continuano anche le voci sulla possibile presentazione di Persona 4 Revival nei prossimi giorni, cosa forse più probabile.
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